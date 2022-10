Ukrainische Armee im Osten des Landes offenbar auf dem Vormarsch

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Umgebung von Lyman im Nordosten und in der Region Cherson im Süden erhebliche Fortschritte gemacht – so auch das Institute for the Study of War – ISW. Demnach hat Russland nicht mehr die volle Kontrolle über eine der vier Regionen der Ukraine, die es nach eigener Lesart letzte Woche annektiert hat.

Nach der Rückeroberung der ostukrainischen Stadt Lyman am Wochenende haben die ukrainischen Streitkräfte ihre Gegenoffensive fortgesetzt und sind in die Region Luhansk vorgedrungen. Satelliten-Aufnahmen bestätigen russische Angaben, wonach die ukrainischen Truppen weiterhin östlich von Lyman vorstoßen und möglicherweise die Grenze zur Region Luhansk in Richtung Kreminna und Svatove durchbrochen haben.

Laut ISW bestanden die russischen Verbände in der nördlichen Region Cherson und an der Lyman-Front größtenteils aus Einheiten, die vor dem Krieg zu Russlands besten konventionellen Streitkräften gezählt hatten.

Im Süden scheinen die ukrainischen Streitkräfte den größten Durchbruch in der Region seit Beginn des Krieges erzielt zu haben, indem sie die Frontlinie durchbrachen und im Nordwesten und Nordosten der Region Cherson und hier – entlang des Flusses Dnipro – rasch vorrückten.

Das russische Militär bestätigte, dass die Kiewer Streitkräfte in der Region Cherson durchgebrochen sind.

Russische Beamte räumten ein, dass der Kreml immer noch selbst festlegt, welche Gebiete der besetzten Ukraine er "annektiert" hat, obwohl das Oberhaus des russischen Parlaments einstimmig ein Gesetz zur Annexion der Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja ratifiziert hat.