Finnland: Kommt bald der Grenzzaun zu Russland?

In Finnland sind die Baupläne für einen Grenzzaun mit Russland einen Schritt vorangekommen. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine gewinne das Vorhaben immer mehr an parteiübergreifender Unterstützung, sagt Regierungschefin Sanna Marin. In Helsinki wächst die Sorge über eine mögliche Welle von Massenmigration und illegalen Grenzübertritten aus Russland.

1300 Kilometer gemeinsame Grenze

Finnland hat von allen EU-Ländern die längste Grenze zu Russland. Der Zaun soll im Südosten des Landes gebaut werden, wo der meiste Grenzverkehr stattfindet.

"Wir wollen sicherstellen, dass unsere Grenzschutztruppen ausreichend unterstützt werden, um wirksame und angemessene Grenzkontrollen durchführen zu können“, sagt Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin. „Außerdem müssen wir auf etwaige Störsituationen vorbereitet sein."

Möglicher politischer Druck aus Russland

Über 1300 Kilometer erstreckt sich Finnlands östliche Grenze mit Russland. Die Baupläne sehen nun vor, Teilzäune zu errichten. Geschätzt werden die Kosten auf mehrere hundert Millionen Euro, die Bauzeit bis zu vier Jahren. Davon erhofft man sich in Helsinki, vorbereitet zu sein, sollte Moskau Migrationsbewegungen für politischen Druck nutzen.