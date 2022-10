3 Tote bei Schießerei in High School in den USA

In den USA hat es erneut eine Schießerei an einer Schule gegeben. Ein bewaffneter ehemaliger Schüler brach in eine High School in St. Louis im Bundesstaat Missouri ein, tötete einen Lehrer und ein Mädchen und verletzte sechs weitere Personen, bevor die Polizei ihn in einem Schusswechsel tötete.

Zeugenaussagen zufolge wurden Menschenleben gerettet, weil die Waffe des Täters während des Angriffs blockiert hatte.

Der Angreifer war nach Angaben des Polizeichefs von Saint Louis "etwa 20 Jahre" alt. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Auf Tiktock-Videos ist zu sehen, wie sich Schülerinnen und Schüler unter die Pulte werfen - bei dem Versuch, vor den Schüssen Schutz zu suchen.

Laut Medienberichten rief der Angreifer: "You’re all going to f—ing die!" ("Ihr werdet alle sterben!", bevor er das Feuer in der Schule eröffnete.