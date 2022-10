Jerry Lee Lewis mit 87 Jahren gestorben

Jerry Lee Lewis ist tot. Der US-Musiker wurde 87 Jahre alt. Er starb in seinem Haus südlich von Memphis.

Lewis gehörte zu den bekanntesten Vertretern des Rock n' Roll und schaffte in den 1950er Jahren den Durchbruch. Zu seinen größten Erfolgen gehört das Lied „Great Balls of Fire". Für Aufsehen sorgte er ebenfalls mit seinen Auftritten, bei denen er gelegentlich Klavier mit den Füßen spielte oder Instrumente in Flammen aufgehen ließ.

Bewegtes Leben und sieben Ehen

Ende der 1950er Jahre wurde bekannt, dass Lewis seine 13 Jahre alte Kusine Myra Gale Brown geheiratet hatte. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht von seiner vorherigen Ehefrau geschieden. Daraufhin wurde eine Konzertreise abgeblasen und Lewis' Lieder nicht mehr im Rundfunk gespielt.

Laut der Zeitung The Sun war Lewis insgesamt siebenmal verheiratet. Zeitweise hatte er mit Alkoholproblemen zu kämpfen.