Die britische Innenministerin Suella Braverman ist für die Verwendung "hetzerischer Sprache" kritisiert worden, nachdem sie die Ankunft von Asylbewerbern an der Südküste Englands als "Invasion" bezeichnet hatte.

Ihre Äußerungen im Parlament am Montag erfolgten einen Tag, nachdem ein Mann mit Brandbomben ein Einwanderungszentrum in der Hafenstadt Dover angegriffen hatte.

Die Zahl der Menschen, die den Ärmelkanal in kleinen Booten überqueren, ist in diesem Jahr sprunghaft angestiegen. Dies führt zu einem enormen Druck auf das Grenzpersonal, die Einrichtungen und das System zur Bearbeitung ihrer Anträge.

"Das britische Volk hat es verdient, zu erfahren, welche Partei es ernst meint, die Invasion an unserer Südküste zu stoppen, und welche nicht", sagte die britische Innenministerin Braverman im Unterhaus als Reaktion auf die Kritik der Opposition.

"Allein in diesem Jahr sind rund 40.000 Menschen an der Südküste angekommen. Viele von ihnen wurden von kriminellen Banden eingeschleust, einige von ihnen sind sogar Mitglieder krimineller Banden. Lassen Sie uns also aufhören, so zu tun, als seien sie alle Flüchtlinge in Not".

Robert Jenrick, Einwanderungsminister in Bravermans Ministerium, distanzierte sich vorsichtig von den Worten seiner Kollegin.

"Ich denke, in meiner Rolle muss man seine Worte mit Bedacht wählen, und wir wollen nicht, dass sich Vorfälle wie der in Dover wiederholen", sagte er am Dienstag. Bravermans Worte spiegelten das Ausmaß der Herausforderung wider.

Yvette Cooper, die innenpolitische Sprecherin der oppositionellen Labour-Partei, sagte, die Rhetorik habe sich im Einklang mit der Leistung der Regierung verschlechtert.

"Kein Innenminister, der es mit der öffentlichen und nationalen Sicherheit ernst meint, würde am Tag nach einem gefährlichen Benzinbombenanschlag eine so hochgradig hetzerische Sprache verwenden", sagte sie.

"Die ernste und komplexe Situation, die durch die Asylkrise entstanden ist, als "Invasion" zu bezeichnen, ist entsetzlich, falsch und gefährlich", twitterte der UK Refugee Council. "Es sind Männer, Frauen und Kinder, die vor Krieg, Verfolgung und Konflikten fliehen."

Regierung spielt dem rechten Flügel in die Hände

Die Zahl der Menschen, die den Ärmelkanal in Schlauchbooten und anderen kleinen Booten überqueren, ist in diesem Jahr sprunghaft auf etwa 40.000 angestiegen, gegenüber 28.000 im gesamten Jahr 2021 und 8.500 im Jahr 2020.

Letzte Woche wurde einem Ausschuss von Abgeordneten mitgeteilt, dass es einen "sehr signifikanten Anstieg" bei erwachsenen, alleinstehenden Männern aus Albanien gegeben hat. Albanien war von der britischen Regierung im August noch als "sicheres und wohlhabendes Land" eingestuft worden.

Dan O'Mahoney, der für die Bekämpfung der illegalen Einwanderung über den Ärmelkanal zuständige britische Beamte, bezeichnete den Anstieg der Zahl der Albaner als "exponentiell" und sagte, der Zustrom sei "zu 50 % ein Asylproblem und zu 50 % ein Problem der illegalen Einwanderung".

Innenministerin Braverman wird auch vorgeworfen, nicht auf juristische Beratung gehört zu haben, als es um die verlängerte Inhaftierung von Migranten in einem anderen Zentrum ging, zudem soll sie es versäumt haben, für eine angemessene Unterbringung zu sorgen; beide Vorwürfe hat sie bestritten.

Nach dem Benzinbombenanschlag vom Sonntag in Dover wurden Hunderte von Menschen, die den Ärmelkanal in kleinen Booten überquert hatten, nach Manston, einen ehemaligen Flugplatz im Südosten Englands, verlegt.

Dort befanden sich bereits 3.000 Menschen, von denen etwa die Hälfte für weniger als 24 Stunden am Stück untergebracht werden soll. Flüchtlingsgruppen berichten jedoch, dass einige Menschen schon seit Wochen dort festsitzen.

Roger Gale, der örtliche Abgeordnete von Bravermans eigener regierender konservativer Partei, sagte, ihre Vorgänger hätten alternative Unterkünfte wie Hotels gefunden, aber das habe aufgehört, als sie das Amt übernommen habe.

"Ich akzeptiere oder traue dem Wort dieser Innenministerin nicht", sagte er gegenüber Times Radio. "Sie ist wirklich nur daran interessiert, den rechten Flügel zu bedienen".

In der vergangenen Woche beschrieb David Neal, unabhängiger Chefinspektor der Grenz- und Einwanderungsbehörde, die Bedingungen am Standort Manston in Kent als "ziemlich erbärmlich".

Suella Braverman sagte am Montag im Parlament, dass die Regierung "unermüdlich an der Verbesserung der Einrichtungen" arbeite, dass es aber "konkurrierende und hohe Anforderungen an den Wohnungsbestand, auch für Ukrainer, Afghanen und Sozialwohnungen" gebe.

"Ich habe hart daran gearbeitet, alternative Unterkünfte zu finden, um den Druck in Manston zu mindern. Ich habe mich jedoch geweigert, Tausende von Menschen vorzeitig in die Gemeinden zu entlassen, ohne dass sie eine Unterbringung haben", fügte die Ministerin hinzu und betonte. Sie bestritt, rechtliche Beratung diesbezüglich ignoriert zu haben.

Versprechen, enger mit Frankreich zusammenzuarbeiten

London nimmt weniger Asylsuchende auf als viele andere europäische Länder, darunter Frankreich und Deutschland. Der starke Anstieg der Zahl derer, die die Reise in kleinen Booten antreten, spiegelt zum Teil den Erfolg bei der Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen an den Häfen und im Kanaltunnel wider, die verhindern, dass Migranten in Lastwagen einsteigen.

Großbritannien und Frankreich sind sich uneins, wie man die Menschenschmugglerbanden, die die gefährlichen Fahrten über den Kanal organisieren, stoppen kann.

Letzte Woche lobte der britische Kommandeur der geheimen Kanalbedrohung, Dan O'Mahoney, die französischen Behörden dafür, dass sie die Zahl der Migranten, die sie von der Überfahrt abgehalten haben, sowie die Zahl der zerstörten Boote verdoppelt haben.

Im vergangenen Monat sagte Braverman auf dem Parteitag der Konservativen, dass viele Migrant:innen "ein sicheres Land wie Frankreich verlassen und unser Asylsystem missbrauchen" und fügte hinzu, dass sie enger mit den französischen Behörden zusammenarbeiten wolle, "um mehr aus unserer Partnerschaft herauszuholen".

Die im September von der ehemaligen Premierministerin Liz Truss ernannte Innenministerin ist eine begeisterte Befürworterin des umstrittenen, ins Stocken geratenen Plans des Vereinigten Königreichs, Menschen, die in kleinen Booten ankommen, nach Ruanda zu schicken - ohne Rückfahrtticket.

Die Regierung argumentiert, dass dies die Menschen von der Überquerung des Ärmelkanals abhalten und das Geschäftsmodell der Schmugglerbanden durchkreuzen würde. Kritiker:innen halten den Plan für unmoralisch und unpraktisch, er wird vor Gericht angefochten. Ein ähnlicher Plan ist auch in Dänemark in Planung.