Einen rekordverdächtigen Drogenfund vermeldet die spanische Guardia Civil. Bei einem Großeinsatz Ende Oktober gingen den Ermittlern insgesamt 32 Tonnen Marihuana an mehrerenStandorten ins Netz, dach Angaben der Beehörden ihr bislang größte Fund dieser Art.

Das entspräche mehr als einer Million Pflanzen. Die Drogen in unterschiedlichen Verarbeitungsstadien (auf Plantagen, getrocknet, in Gewächshäusern, vakuumverpackt) wurden unter anderm in Toledo, Valencia und Asturien beschlagnahmt.

Sie sollten über ein komplexes Netzwerk in Spanien, den Niederlanden, Deutschland und Belgien verkauft wurden. Die "Operacion Jardines" (Operation Gärten) fand am 27. Oktober statt. Zwanzig Personen, darunter neun Männer und 11 Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren, wurden festgenommen, so die Beamten.