Grüne Energierevolution in Afrika: Geothermie ist im Kommen

Die Nutzung der immensen Erdwärme in Kenia und anderen Ländern entlang des Ostafrikanischen Grabens verändert den Alltag der Menschen und trägt zum Kampf gegen den Klimawandel bei. Japan hilft Ländern der Region, ihre Energieziele durch geothermische Energie zu erreichen.

Grüne Energierevolution in Afrika

Kenia heute der siebtgrößte Produzent von Erdwärme in der Welt, Geothermie ist im Kommen in Ostafrika. Die Erdkrusten im gesamten Großen Ostafrikanischen Grabenbruch werden zusammengedrückt oder auseinandergerissen, wodurch kochend heißes Wasser nahe an die Erdoberfläche gedrückt wird. Japan und andere internationale Partner arbeiten seit Jahrzehnten mit Kenia zusammen, um die geothermische Energie zu entwickeln.

In Olkaria, am Rande des Hell's Gate National Park, produzieren fünf Kraftwerke rund 800 Megawatt - genug, um mehr als vier Millionen Haushalte pro Jahr mit Strom zu versorgen. Dank dieser Erdwärme kann Kenia, das auch auf Wasserkraft setzt, die Auswirkungen des Klimawandels besser bewältigen.

"Wir haben seit geraumer Zeit, seit drei Jahren, mit einer großen Dürre zu kämpfen", sagt Cyrus Karingithi, zuständig für die Erschließung geothermischer Ressourcen bei KenGen in Olkaria . _Das Land hat die Auswirkungen der Dürre in Bezug auf die Stromerzeugung nicht zu spüren bekommen, weil in Kenia geothermische Anlagen installiert sind._Unser geothermisches Potenzial beträgt 10.000 Megawatt an 23 Standorten, bisher haben wir nur zwei Anlagen aufgebaut und am Laufen, hier in Olkaria und ein kleines Kraftwerk in Eburru. Wir haben ein riesiges Potenzial, das noch nicht ausgeschöpft ist, wir nutzen wahrscheinlich nicht einmal ein Prozent davon."

Cyrus Karingithi ist zuständig für die Erschließung geothermischer Ressourcen bei KenGen in Olkaria euronews

Viele ostafrikanische Länder setzen auf Erdwärme

Die japanischen Agentur für internationale Zusammenarbeit (JICA) unterhält seit Jahrzehnten Beziehungen zu Kenia, Japan hat 852 Millionen US-Dollar in Olkaria investiert.

"Sie können ihre eigenen Ressourcen nutzen, sie müssen keine Energie importieren", erklärt Iwama Hajime, Hauptvertreter der JICA in Kenia. _"Der Preis für geothermische Energie ist sehr niedrig und es ist eine saubere,CO₂_-emissionsfreie Energie."

Iwama Hajime ist Hauptvertreter der JICA in Kenia euronews

Geothermische Möglichkeiten gibt es überall entlang des afrikanischen Grabenbruchs - in Äthiopien ist ein geothermisches Kraftwerk in der Region Aluto Langano im Bau. Wasserkraft, die Hauptenergiequelle Äthiopiens, ist aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels unsicher geworden. Das Land verfügt jedoch über ein reichhaltiges geothermisches Potenzial - etwa 10.000 MW an elektrischer Leistung. In Dschibuti steckt die geothermische Stromerzeugung noch in den Kinderschuhen.

Die Eingrenzung des perfekten Standorts erfordert Zeit - Satelliten- sowie Oberflächenuntersuchungen und Gasanalysen. Die Erschließung der Geothermie erfordert Geld - eine Bohrung kostet etwa 500 Millionen US-Dollar.

"In Dschibuti gibt es ein Potenzial von 1000 MW, die derzeitige Stromnachfrage in Dschibuti liegt bei mehreren hundert Megawatt; wenn wir also ein Zehntel des Potenzials erschließen können, wird das einen großen Einfluss auf den Energiemix des Landes haben", meint Masuda Kanako, Projektberaterin bei JICA Djibouti.

Masuda Kanako ist Projektberaterin bei JICA Djibouti euronews

Erneuerbare Energien verändern den Alltag der Menschen

Außerhalb der großen Städte in Dschibuti kann Strom knapp werden, aber im Dorf As Eyla haben die Bewohner dank Solarenergie fast rund um die Uhr Strom, das hat ihren Alltag verändert. Ein Ladenbesitzer erzählt:

"Jetzt gibt es Solarstrom. Früher waren wir im Dunkeln, es war heiß, man konnte nicht drinbleiben, wir haben um 11 Uhr geschlossen. Heute bleibt der Laden den ganzen Tag auf", so Mohamed Kabila. "Drinnen gibt es auch eine Gefriertruhe, um Wasser zu trinken, Cola, Fanta, und um Essen zu konservieren, Fleisch, Hühnchen, alles. Früher haben wir für Diesel bezahlt, heute gibt es Solarenergie, wirtschaftlich gesehen verdienen wir mehr."

Ladenbesitzer Mohamed Kabila freut sich über den Solarstrom euronews

Ostafrikas riesiges Geothermie-Potenzial treibt eine grüne Energierevolution an, Land um Land ist auf dem Weg zu 100 Prozent heimisch erzeugter erneuerbarer Energie.