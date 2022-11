18. Frankofonie-Gipfel auf Djerba: Kritik von Macron

Auf der tunesischen Insel Djerba sind die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Kanadas und acht afrikanischer Länder zu einem Frankofonie-Gipfel zusammengekommen.

Es handelt sich um den 18. Gipfel von Ländern, in denen Französisch Amtssprache ist. Die "Internationale Frankofonie Organisation" umfasst insgesamt 88 Länder.

Auf dem coronabedingt erstmals seit drei Jahren wieder stattfindenden Gipfel ist auch EU-Ratspräsident Charles Michel zu Gast. Er bedankte sich bei dem tunesischen Präsidenten Kais Saied für den Empfang. Man habe über Unterstützug der EU für das tunesische Volk, Reformen und Demokratisierung gesprochen.

Zum Auftakt des Treffens kritisierte der französische Präsident Emmanuel Macron, dass Französisch in den afrikanischen Maghreb-Ländern in den vergangenen Jahrzehnten an Bedeutung verloren habe.