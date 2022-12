Die USA haben die russische Söldnergruppe Wagner auf eine Liste mit Terrororganisationen hinzugefügt. Auf ihr befinden sich bereits die afghanischen Taliban, die nigerianische Boko Haram sowie zwei Untergruppen des so genannten Islamischen Staates. Wegen der Verletzung religiöser Freiheiten wurde darüber hinaus die Lage in mehreren Staaten als "besorgniserregend" eingestuft - untere anderem in Kuba, Nicaragua und China.

Geleitet wird die Wagnergruppe von einem Vertrauten des russischen Präsidenten. Die Söldner werden beschuldigt, in der Zentralfafrikanischen Republik, Libyen und Mali zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben.