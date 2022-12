WM: Marokko gegen Portugal - Ausschreitungen in Paris nach 1:0

Nach dem Sieg der marokkanischen Nationalmannschaft über die Elf aus Portugal bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist es im Zentrum von Paris zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. Einige Fans warfen Gegenstände in Richtung der Beamten, diese setzten Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen. Die Polizei meldete Festnahmen. Feuerwerkskörper flogen auch in Richtung der Beamten.

Der Großteil der Feiernden aber blieb friedlich. Die marokkanische Elf ist die erste Nationalmannschaft vom afrikanischen Kontinent, die in das Halbinfale einer WM einzieht. Die Zeitung Le Matin aus Frankreich schrieb zum Erfolg der Marokkaner:

"Die Löwen vom Atlas haben am Samstag ein historisches Kap umschifft, indem sie das Portugal Cristiano Ronaldos im Viertelfinale der WM 2022 schlugen und sich ins Halbfinale des ruhmreichen Cups erhoben, zum ersten Mal in ihrer Geschichte und in der des afrikanischen und arabischen Fußballs. In allen Ecken des afrikanischen Kontinents, der arabischen und der islamischen Welt hatten die Löwen Millionen Unterstützer hinter sich."

Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel war es nach den WM-Erfolgen der marokkanischen Nationalelf zu Ausschreitungen gekommen.