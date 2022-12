Fußball-WM: Marokko im Halbfinale

Marokko steht nach einem 1:0-Sieg über Portugal im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Den Siegtreffer erzielte Youssef En-Nesyri in der 42. Spielminute.

Portugal übte in der Schlussphase großen Druck auf die marokkanische Verteidigung aus, die aber standhielt. In der 82. Minute rettete Torhüter Yassine Bounou seine Mannschaft mit einer sehenswerten Parade und machte auf diese Weise eine große portugiesische Torchance zunichte. In der Nachspielzeit war Marokko in Unterzahl, nachdem Walid Cheddira Gelb-Rot gesehen hatte.

Nie zuvor hat eine afrikanische Mannschaft bei der WM die Vorschlussrunde erreicht. Gegner im Halbfinale ist der Sieger der Begegnung England gegen Frankreich. Das zweite Halbfinale bestreiten Argentinien und Kroatien.