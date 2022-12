Lawine in Lech-Zürs an Weihnachten: Suche nach bis zu 10 Verschütteten

Die Suche nach bis zu 10 verschütteten Personen, die in Lech/Zürs am Arlberg auf einer Skipiste im Gebiet des 2.720 Meter hohen Trittkopfs unterwegs waren, dauert am Sonntagabend an. Es war zunächst nicht klar, wie lange in der Dunkelheit weitergesucht werden könnte. Doch Hermann Fercher von der Einsatzzentrale erklärte gegenüber dem ORF: "Es ist alles mit Scheinwerfern und Einsatzfahrzeugen und allem, was geht, im Einsatz“. Wenn es sein müsse, werde die ganze Nacht durch weitergesucht.

Wie der ORF weiter berichtet, wurde eine Person verletzt, aber lebend aus der Lawine geborgen.

Es waren am Nachmittag sechs Helikopter im Einsatz, die am Abend aber ihre Aktivitäten stoppen mussten. Mehr als 100 Einsatzkräfte suchten aber mit Sonden und Hunden weiter.

Nach dem Lawinenabgang herrschte im Bereich Lech/Zürs an diesem 1. Weihnachtsfeiertag Verkehrschaos, denn die L198 Flexenstraße gesperrt, weil die Rettungshubschrauber dort auf der Fahrbahn standen.

Zeugen des Lawinenabgangs gesucht

Die Einsatzkräfte suchen nach Zeugen des Lawinenunglücks. Personen, die zweckdienliche Angaben zum Hergang des Lawinenabgangs oder zu vermissten Personen machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Lech melden unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8105.

Laut ORF wurden Helikopter aus Vorarlberg und Tirol sowie Suchtrupps mit Lawinenhunden an den Unglücksort geschickt.

Notruf um 15.00 Uhr

Gegen 15.00 Uhr war bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) in Feldkirch ein Notruf eingegangen. Die Lawine war oberhalb des Skigebiets abgegangen, die Ausläufer hatten aber die Skipiste erreicht.