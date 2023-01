Tausende von Menschen haben sich in Amsterdam versammelt, um eine Blume zu feiern: die Tulpe. Tulpenzüchter legten einen farbenfrohen Garten aus 200.000 Tulpen an, inspiriert von Johannes Vermeers Gemälde "Herrin und Magd". Der Nationale Tulpentag findet einmal im Jahr am dritten Samstag im Januar statt.