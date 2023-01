Der etwas andere Supermarkt: Kostenlos einkaufen und raus aus den Schulden

Preisschilder gibt es in diesem Supermarkt in Amsterdam nicht. Denn alle Waren sind kostenlos, abgegeben werden sie an Bedürftige. Aber nur unter Bedingung, dass sie mit Fachleuten an der Verbesserung ihrer finanziellen Lage arbeiten, um innerhalb von sechs bis acht Monaten auf eigenen Beinen zu stehen.

Angebot fußt auf Lebensmittelspenden

„Wir brauchen das unbedingt. Viele Menschen sind verschuldet und kommen nicht über die Runden. Alles ist so teuer geworden", sagt ein Kunde.

Der Supermarkt ist auf Lebensmittelspenden angewiesen, um sein Angebot aufrechterhalten zu können.

„In dem Supermarkt können 200 bis 300 Kinder und 80 Familien jeden Tag kostenlos einkaufen", sagt Abdelhamid Idrissi, der Gründer des Ladens.

Nachprüfen, wer wie viel verdient und damit für das Hilfsangebot zugelassen ist, will er nicht. Idrissi baut auf Vertrauen.