Stichwahl in Tschechien zwischen Andrej Babis und Petr Pavel

In Tschechien findet die Stichwahl um die Präsidentschaft statt. Der Umfragefavorit und frühere Armeegeneral Petr Pavel trifft auf Ex-Regierungschef Andrej Babis. Die fast 15.000 Wahllokale öffneten am Freitag um 14.00 Uhr. Die mehr als acht Millionen Bürger können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Mit dem Ergebnis wird danach am Abend gerechnet.

Beherrschendes Thema im Wahlkampf war der russische Krieg gegen die Ukraine.

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen lagen die beiden Kontrahenten mit jeweils rund 35 Prozent der Stimmen fast gleichauf. Letzte Umfragen sagen indes einen Sieg Pavels voraus. Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, ernennt aber auch die Regierung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Milos Zeman scheidet Anfang März nach zehn Jahren als Staatsoberhaupt aus dem Amt.

Beide Kandidaten gingen bereits am Freitag wählen. Der ursprünglich aus der Slowakei stammende Unternehmer Babis sprach von einem Referendum über seine Person. Pavel rief zur Teilnahme auf und sagte, es gehe um viel.