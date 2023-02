Bilanz der EU-Ukraine-Hilfe: "Wir hätten schneller sein können"

Westliche Verbündete, einschließlich der Europäischen Union, haben diesen Monat ihre unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt, da sich Russlands Krieg in dem Land der Ein-Jahres-Marke nähert.

Aber viele, einschließlich der EU-Chefs Ursula von der Leyen und Charles Michel, haben auch eingeräumt, dass mehr hätte getan werden können und noch getan werden müsse, um sicherzustellen, dass die Ukraine sich verteidigen und schließlich den Krieg gewinnen kann.

Die Abgeordneten stimmen weitgehend zu.

Wie die große Mehrheit der europäischen Bevölkerung billigen die EU-Parlamentarier das, was die EU bisher getan hat. Die EU hat bisher 67 Milliarden Euro an militärischer, humanitärer und makrofinanzieller Hilfe ausgegeben und neun Sanktionspakete gegen Russland auf den Weg gebracht, um seine Wirtschaft und seine Fähigkeit, Kriege zu finanzieren und zu führen, zu lähmen. Ein zehntes ist in Arbeit.

Für die Abgeordneten ist vor allem die Geschlossenheit der 27 EU-Staaten bemerkenswert.

„Eines der Dinge, die wir als Europäer meiner Meinung nach gut gemacht haben, war genau die Unterstützung der Ukrainer für den Krieg, nicht nur militärisch, sondern die gesamte wirtschaftliche Unterstützung für das Land und die Unterstützung für die Millionen von Flüchtlingen, die nach Europa kamen. Wir haben es geschafft, vereint zu bleiben", sagte der portugiesische Abgeordnete Pedro Marques (S&D) gegenüber Euronews.

Haushalts- und außenpolitische Entscheidungen auf EU-Ebene erfordern Einstimmigkeit, was bedeutet, dass jede Runde von Sanktionen von allen 27 Ländern genehmigt werden musste, ebenso wie das makrofinanzielle Hilfspaket in Höhe von 18 Milliarden Euro.

Aber die Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung ist einer der Bereiche, die von den Abgeordneten als mangelhaft bezeichnet werden.

„Wir könnten schneller sein, besonders wenn wir über die Waffen sprechen, die die Ukraine heute braucht, vor allem Waffen, Waffen und Waffen, um diesen Krieg zu gewinnen“, sagte die litauische EVP-Abgeordnete Rasa Juknevičienė gegenüber Euronews.

„Ich denke, einige größere Länder haben Angst, alle notwendigen Waffen bereitzustellen, weil sie befürchten, dass die Ukrainer Putin auf die Weise besiegen, die sie befürchten. Und ich denke, das ist der größte Fehler“, fügte sie hinzu.

Ihre Kommentare waren vermutlich ein Hinweis auf Deutschland, das wochenlang zögerte, ob es die Ukraine mit schweren Kampfpanzern beliefern und ob es den Re-Export von in Deutschland hergestellten Panzern durch andere europäische Länder erlauben sollte.

Marques wiederholte dies, auch in Bezug auf Sanktionen und Maßnahmen zum Schutz der Europäer vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges.

„Ich hätte mir gewünscht, dass die Europäische Union bei Themen wie der Deckelung der Öl- oder Gaspreise, der Änderung des Strommarktes und all den Maßnahmen, die wir früher hätten sehen wollen, schneller gehandelt hätte. Maßnahmen, die den Geldfluss zu Putins Regime gestoppt und gleichzeitig auch das Leid der europäischen Bevölkerung, das durch den Anstieg der Energiepreise verursacht wurde, früher beendet hätte", sagte er.