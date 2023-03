Wird in den USA immer mit Sturmgewehr AR-15 geschossen?

War es wieder ein Sturmgewehr, das in Nashville zur Verwendung kam? Und waren es eigentlich bei allen Schießereien in den USA in der jüngeren Vergangenheit Sturmgewehre vom Typ AR-15? Diese Frage stellte sich The Cube, vor allem weil in den sozialen Medien ein Tweet viral ging, der behauptet, dass es immer eine AR-15 war.

Wir haben herausgefunden, bei den meisten Schießereien in den USA war es tatsächlich diese halbautomatische Waffe, die AR-15. Nicht allerdings im Nachtclub in Orlando, als 49 Menschen im Jahr 2016 starben. Welche Waffe bei der Schießerei in Boulder eingesetzt wurde, im 2021, bei der 10 Menschen starben, ist nicht bekanntgegeben worden.

In Nashville am Montag war tatsächlich eine der Waffen, die die mutmaßliche Täterin bei sich hatte, ein Sturmgewehr, eine Grunt AR-15, hergestellt von der Firma Leadstar. Die AR-15 ist eine der beliebtesten Waffen in den USA. Gut 16 Millionen Menschen besitzen laut Washington Post eine AR-15, oder eine ihr ähnliche Waffe.

Die Schießerei in Nashville war die 131. in diesem Jahr.