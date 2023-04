Proteste nach tödlichen Schüssen auf Busfahrer in Argentinien

In Argentien kam es nach tödlichen Schüssen auf einen Busfahrer im Großraum Buenos Aires zu Protesten. Als der Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires, Sergio Berni, das Gespräch mit den Fahrern suchte, wurde er angegriffen und im Gesicht verletzt.

Die Gewerkschaft UTA rief am Montag zum Streik auf, Busfahrer blockierten Straßen und setzten Barrikaden in Brand. Als der Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires, Sergio Berni, das Gespräch mit den Fahrern suchte, wurde er angegriffen und im Gesicht verletzt. Die Busfahrer werfen der Regierung vor, die Kriminalität in der Hauptstadt nicht ausreichend zu bekämpfen und fordern mehr Maßnahmen zu ihrem Schutz.

Der 65-jähriger Busfahrer war in La Matanza, einem ärmeren Vorort der argentinischen Hauptstadt, während seines Dienstes erschossen worden. Kriminelle sollen zuvor die Passagiere des Linienbusses ausgeraubt haben. Dann lieferten sie sich Medienberichten zufolge eine Schießerei mit einem Polizisten, der sich zufällig in dem Bus befand. Ein Verdächtiger wurde danach festgenommen.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise in Argentinien leiden vor allem die ärmlichen Vororte von Buenos Aires unter hoher Kriminalität. Allein in der Ortschaft La Matanza wurden im vergangenen Jahr mehr als 13 000 Raubüberfälle registriert.