Frieden im Jemen? Verhandlungen zwischen Huthi-Rebellen und Saudi-Arabien

Von euronews

Abordnungen der jemenitischen Huthi-Rebellen und Saudi-Arabiens haben Verhandlungen aufgenommen, um Möglichkeiten auszuloten, den seit neun Jahren andauernden Krieg zu beenden. Vermittelt wurde das Gespräch von Oman, das an beide Länder grenzt.

Der Krieg gilt als mittelbar ausgetragene Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Die Huthi-Rebellen, die über enge Verbindungen zum Iran verfügen, stürzten 2014 eine von Saudi-Arabien unterstützte Regierung und kontrollieren den Norden des Landes.

Zehntausende Menschen sind durch die Kämpfe und ihre Folgen bisher ums Leben gekommen, die Bevölkerung im Jemen ist weitgehend von humanitärer Hilfe abhängig.

Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit 2015 rund drei Millionen Menschen aufgrund der Gefechte vertrieben. In den Bereichen Gesundheitsversorgung, Wasser, Hygiene und Bildung ist die Arbeit der staatlichen Stellen in dem Land weitgehend zusammengebrochen. Bereits vor dem Ausbruch des Kriegs war der Jemen das ärmste Land der Region. Laut VN lebt 85 Prozent der Bevölkerung des Landes in erheblicher Armut.