0:3 gegen Manchester City: Bayern München braucht im Rückspiel ein Wunder

Von Euronews mit AP

Der Kicker schreibt: "Dicke Hypothek fürs Rückspiel: Haaland und Co. kanzeln Bayern ab", die FAZ spricht von einem "Abend zum Vergessen für den FC Bayern", die SZ titelt "Upamecano verliert Bälle ohne Not". Und auf Twitter machen sich viele nach dem Nagelsmann-Rauswurf über Trainer Tuchel lustig, denn die Bayern mussten die schlimmste Champions League-Niederlage seit 2017 einstecken.

Manchester City hat am Dienstag mit einem 3:0-Sieg gegen Bayern München einen großen Schritt in Richtung drittes Champions-League-Halbfinale in Folge gemacht.

Nach nicht einmal einer halben Stunde Spielzeit lag Bayern bereits im Hintertreffen: Der Spanier Rodri traf für Manchester, Bernardo Silva und Erling Haaland legten nach der Halbzeit nach.

Die Bayern waren mit einer beeindruckenden CL-Bilanz in das Spiel gegangen, mit acht Siegen in Folge, darunter gegen Inter Mailand, Barcelona und Paris Saint-Germain.

Doch unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel hatten der FC Bayern München keine Antwort auf Manchesters Offensivkraft.

City ging in der 27. Minute durch einen Treffer von Rodri in Führung.

Kurz nachdem Ruben Dias einen Schuss von Jamal Musiala abgewehrt hatte, zog der spanische Nationalspieler mit dem linken Fuß ab und schoss aus rund 20 Metern in die obere Ecke.

Kurz darauf hätte die Heimmannschaft die Führung ausbauen können, doch Ilkay Gundogan scheiterte aus kurzer Entfernung an Bayern-Torwart Yann Sommer.

In der zweiten Halbzeit zeigten sich die Bayern offensiver, aber sie trafen nicht.

Und in der Abwehr unterliefen verhängnisvolle Fehler: Nach einem Patzer von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano, der tief in der eigenen Hälfte den Ball verlor, erzielte Manchester City den zweiten Treffer.

Jack Grealish passte zu Haaland, dessen Flanke in der 70. von Bernardo eingeköpft wurde.

Haaland erzielte dann selbst seinen 45. Saisontreffer, als er einen Kopfball von John Stones verwertete.

Bayerns neuer Trainer Thomas Tuchel fand gegen die von Pep Guardiola betreute englische Mannschaft kein Mittel, um den FCB in Richtung Vorschlussrunde zu bewegen.

Der englische Meister war in der vergangenen Saison im Halbfinale an Real Madrid gescheitert, will aber erneut in die Runde der letzten Vier einziehen.

Inter bezwingt Benfica Lissabon

Mit einem 2:0-Sieg bei Benfica Lissabon im anderen Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beendete Inter Mailand am Dienstag seine Pechsträhne.

Nicolo Barella und Romelu Lukaku sorgten mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit im Stadion des Lichts für den ersten Sieg von Inter seit mehr als einem Monat und brachten die italienische Mannschaft in eine gute Ausgangslage, um zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt das Halbfinale des europäischen Wettbewerbs zu erreichen.

Das Rückspiel findet nächste Woche in Mailand statt. Für das vom deutschen Trainer Roger Schmitt betreute Benfica war es die erste Champions-League-Niederlage in 13 Spielen in dieser Saison. Benfica war in der dritten Qualifikationsrunde in den Wettbewerb gegangen und gehörte zu den Überraschungen des Wettbewerbs, nachdem es in einer schwierigen Gruppe, in der auch Paris Saint-Germain und Juventus Turin vertreten waren, ungeschlagen geblieben war.

Benfica musste in der portugiesischen Liga eine Niederlage gegen den Rivalen Porto einstecken, hatte aber seither 13 der letzten 15 Spiele in allen Wettbewerben gewonnen.

Inter ist seit sechs Spielen in allen Wettbewerben sieglos, wobei der letzte Sieg in der italienischen Liga im März gegen Lecce gelang. Inter versucht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn im Jahr 2010, die Runde der letzten Vier zu erreichen. Es steht zum ersten Mal seit zwölf Jahren in der Runde der letzten Acht.