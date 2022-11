Warum Erling Haaland dem Tourismus in einer schwedischen Region schadet

Wenn "Halland" bei Google sucht, wird sehr wahrscheinlich keine Ergebnisse oder Bilder der schwedischen Region finden, in der rund 300.000 Menschen leben.

Stattdessen wird die Suchmaschine fragen: "Meinten Sie Haaland?"

Der norwegische Stürmer Erling Haaland hat in dieser Saison für seinen neuen Verein Manchester City in der Premier League für Furore gesorgt - mit erstaunlichen 22 Toren in nur 15 Spielen.

Doch seine fußballerischen Leistungen könnten dem lokalen Tourismus in Norwegens Nachbarland Schweden schaden.

Jimmy Sandberg, der Tourismusdirektor von Visit Halland, ist frustriert, dass die Region im Internet wie begraben wirkt.

"Gebt uns unseren Hashtag zurück!"

Sandberg hat einen offenen Brief verfasst, in dem er Fußballfans und Online-Nutzer:innen gleichermaßen auffordert, auf eine differenzierte Schreibweise zu achten.

"Liebe Fußballfans in aller Welt, wir haben ein Problem. Erling Haalands Popularität und ein Rechtschreibfehler übertönen im Moment unsere geliebte schwedische Region Halland im Internet. Also bitte, Haaland-Fans: Gebt uns unseren Hashtag zurück!", schrieb Sandberg.

Alle "Bemühungen, Halland zu fördern" seien wie verschwunden, beklagte der Tourismusverantwortliche.

"Wenn nichts unternommen wird, befürchten wir, dass unsere geliebte Region Gefahr läuft, ein vergessenes Atlantis zu werden, ein Ort, den man nur aus alten Geschichten und Schriften kennt."

In Online-Kommentaren wurden die Bemühungen des Fremdenverkehrsamtes, die Region an der schwedischen Westküste zu fördern, gelobt.

Haaland könnte helfen...

"Macht Halland wieder großartig", schrieb eine Person, während eine andere meinte: "Vielleicht wird #haaland #visithalland und hilft, den Unterschied zwischen dem schönen Spiel und der schönen Region zu verdeutlichen."

Laut TripAdvisor können Touristen, die in die Region kommen, Spaziergänge entlang der Küste genießen - oder Museen, Strände und traditionelle schwedische Bauernhöfe besuchen.

Visit Halland hat Erling Haaland eingeladen, sich seinen norwegischen Miturlauber:innen anzuschließen und Halland diesen Sommer zu besuchen.