Orthodoxes Ostern in Griechenland: Feiern mit wenig Geld

Von Apostolos Staikos

An diesem Wochenende feiern die orthodoxen Christen Ostern. In Griechenland gehört am Ostersonntag Lamm auf den Tisch.

Wir sind hier auf dem zentralen Varvakeios-Markt in Griechenlands Hauptstadt Athen.

Andreas Niotis, Metzger auf dem Varvakeios-Markt in Athen: "Seit gut zehn Tagen kaufen die Leute hauptsächlich Lamm, oder auch Ziege. Ein Kilo Lammfleisch kostet 9 bis 10 Euro. Wir haben auch mit der Inflation zu kämpfen, aber wir haben uns bemüht, die Preise auf Vorjahresniveau zu halten."

Die Menschen haben nicht sehr viel Geld, sind aber fest entschlossen, dieses Jahr ein schönes Osterfest zu feiern.

Ein Herr sagt: "Die Preise sind in Ordnung. Ich habe Ziegen- und Lammfleisch für 8 Euro gekauft. Letztes Jahr war es teurer, scheint mir."

Und die ältere Dame meint: "Die Preise sind wie im vergangenen Jahr. Nur ich habe jetzt noch weniger Geld. Ich kann meine Rechnungen kaum bezahlen."

Die Kinder bekommen auch in Griechenland zum orthodoxen Osterfest Geschenke.

In diesem Jahr läuft das Geschäft gut. Aggelos Metaxas, Spielwarenhändler in Athen: "Wir sind sehr zufrieden. Es ist viel los, die Leute kaufen wieder. Die meisten kaufen Spielzeug."

In Griechenland ist Ostern das wichtigste Fest des Jahres.

Studentin Filina Chatzigeorgali: "Ich will etwas für mein Patenkind zu Ostern kaufen. Es soll etwas sein, das ihm gefällt. Auch wenn es teuer ist."

Die Menschen suchen zu Ostern nach den besten Angeboten. Viele warten darauf, ihre Einkäufe in letzter Minute zu erledigen, in der Hoffnung, noch bessere Preise für Lebensmittel und Ostergeschenke zu finden.