Ausweisung aus den USA: Ex-Präsident Toledo (77) drohen 20 Jahre Haft

Von Euronews mit dpa

Der frühere peruanische Präsident Alejandro Toledo ist von den USA an Peru ausgeliefert worden. Toledo traf aus Los Angeles kommend auf dem Internationalen Flughafen von Lima ein.

Nach einer gerichtlichen Anhörung in Lima und einer Identitätsüberprüfung kam der 77-Jährige in Untersuchungshaft. Diese kann bis zu 18 Monate dauern. Gegen Toledo liegt seit 2017 ein Haftbefehl wegen Korruption vor. Er soll von dem brasilianischen Baukonzern Odebrecht Bestechungsgeld für den Bau einer Fernstraße in Peru erhalten haben.

Toledo bestreitet die Vorwürfe. Er hatte sich in der vergangenen Woche in Kailifornien gestellt. Ein Gericht in der Stadt San José verfügte danach am vergangenen Freitag seine Auslieferung.

Toledo drohen laut Medienberichten bis zu 20 Jahre Haft. Er war zwischen 2001 und 2006 Präsident.

Die Affäre um Odebrecht gilt als größter Korruptionsskandal Lateinamerikas. Nach Schätzungen der US-Justiz zahlte der Konzern in zwölf Ländern rund 785 Millionen Dollar Schmiergeld.