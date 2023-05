Erdogan zum Wahlkampfauftakt: "Mit Gottes Hilfe die Opposition vernichten"

In zwei Wochen finden die türkischen Präsidentschaftswahlen statt, zum Auftakt wurden große Kundgebungen abgehalten. - Copyright Ali Unal/Copyright 2023 The AP.

Von euronews

In zwei Wochen finden die türkischen Präsidentschaftswahlen statt. Der Herausforderer will die junge Wählerschaft mobilisieren: von 5,2 Millionen Jungwählern will aber nur ein Fünftel der 18- bis 25jährigen wählen gehen.

Zum Wahlkampfauftakt wurden große Kundgebungen abgehalten, erstmals nach einer dreitägigen Krankheitspause ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder öffentlich aufgetreten. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass diese Wahl zu den am härtesten umkämpften der Ära Erdoğan werden, der in Ankara ankündigte, "mit Gottes Hilfe die Opposition zu vernichten". Angeschlagen? Erdogan zurück im Wahlkampf in der Türkei Umfragen sehen die beiden Kandidaten Kopf an Kopf: gegen den seit 20 Jahren regierenden Konservativen Erdogan tritt Kemal Kılıçdaroğlu an, Kandidat einer säkularen Oppositionskoalition und Kopf der sozialdemokratischen Republikanischen Volkspartei. Türkei-Wahl am 14. Mai: Hat Kiliçdaroglu eine Chance gegen Erdogan? Der Herausforderer will die junge Wählerschaft mobilisieren: 5,2 Millionen Jungwähler gehen zum ersten Mal an die Urnen. Laut Umfragen will aber nur ein Fünftel der 18- bis 25-jährigen wählen gehen, obwohl gerade diese Generation Veränderung will. Kılıçdaroğlu hat in Izmir, einer Hochburg der Opposition, das Wahlversprechen gegben, "die türkische Demokratie wiederaufzubauen". Die CHP kündigte als führende Partei im Oppositionsblock um Kilicdaroglu an, bis zu eine halbe Million Menschen als Wahlbeobachter engagieren zu wollen. Es gebe "ernsthafte Bedenken" in Bezug auf die Sicherheit der Wahlen. Angesichts des Umstandes, dass ein Großteil der türkischen Medien direkt oder indirekt von Erdogan kontrolliert wird und damit keine wirkliche Informationsfreiheit besteht, haben auch ausländische Beobachter ihre Sorgen um die Fairness der Wahlen geäußert.