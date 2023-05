Von Euronews mit dpa, AP

Am sogenannten "Tag des Sieges" in Russland hat Präsident Wladimir Putin davon gesprochen, dass gegen das "Vaterland ein Krieg entfesselt" worden sei.

Auf dem Roten Platz in Moskau hat Russlands Präsident Wladimir Putin in seiner Rede den Krieg gegen das Nachbarland Ukraine gerechtfertigt. Entgegen der bisherigen Regel, dass der Krieg in der Ukraine in Russland als "militärische Spezialoperation" bezeichnet werden musste, benutzte der Staatschef selbst das Wort Krieg.

Putin sagte: "Gegen unser Vaterland ist ein echter Krieg entfesselt worden." Russland habe "den internationalen Terrorismus abgewehrt". Und er versprach, die Menschen im Donbass zu beschützen.

Schon 2014 war Russland in die ukrainische Region Donbass einmarschiert und hatte Teile des Nachbarlandes darunter die Halbinsel Krim annektiert.

In Moskau und in St. Petersburg finden zum "Tag des Sieges" Militärparaden statt. Im Zentrum der russischen Hauptstadt defilierten etwa 8.000 Soldaten. Aus mehreren ehemaligen Sowjetrepubliken waren hochrangige Politiker nach Moskau gereist, um an der Veranstaltung zum Ende des Zweien Weltkriegs teilzunehmen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war gleichzeitig nach Kiew gefahren, um der Ukraine die Unterstützung Europas zuzusichern.