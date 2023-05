Scott Ritter, ein ehemaliger UN-Waffeninspekteur in den 1990er Jahren und ein Analyst des Marine Corps während der sowjetischen Invasion in Afghanistan ein Jahrzehnt zuvor, gehört zu den Amerikanern, die von der russischen Propaganda umworben werden.

Der ehemalige UN-Waffeninspekteur Scott Ritter tourt durch russische Städte und behauptet, die Ukraine werde den Krieg verlieren. Warum beharren er und andere in Ungnade gefallene Amerikaner darauf, Putins Rhetorik zu verteidigen?

Die russische Propaganda zitiert seit dem Einmarsch in die Ukraine 2014 und noch mehr seit dem Großangriff im Februar letzten Jahres gerne Amerikaner, die ihrer Meinung nach für Moskau argumentieren.

Während das Konzept des Verbeugens westlicher Intellektueller vor der sowjetischen Führung - und der Verharmlosung ihrer Verbrechen - während des Kalten Krieges relativ weit verbreitet war, hat es neuen Auftrieb erhalten, seit der russische Präsident Wladimir Putin seine Pläne deutlich gemacht hat, die gesamte Ukraine entweder aufzulösen oder zu besetzen.

Kürzlich startete er eine Tournee zu seinem neuen Buch "Abrüstung in der Zeit der Perestroika" in Russland und stellte es in Städten wie Kasan, Irkutsk und Jekaterinburg vor. Das Buch soll die amerikanische Öffentlichkeit davor warnen, Eskalationen mit Russland zu suchen, die zu einem nuklearen Angriff führen könnten, und er betont, die westliche Öffentlichkeit habe vergessen, wie schwierig es war, diese Vereinbarungen überhaupt zu erreichen.

Russland umarmen

Für diejenigen, die die wichtigsten politischen Argumente kennen, die in den russischen Medien kursieren - von denen einige auf realen Befürchtungen beruhen könnten, wie die einer nuklearen Eskalation - singt Ritter ein Lied, das die Russen gerne hören.

"Leute wie er wenden sich Russland und der kalten, aber sehr engen Umarmung der russischen Regierung zu, weil sie Opportunisten sind", sagt Natalia Antonova, eine langjährige Reporterin und Redakteurin mit Sitz in Moskau sowie eine OSINT-Forscherin, die mit den russischen Desinformationstechniken bestens vertraut ist.

"Sie sehen in der Arbeit für und mit den Russen eine finanzielle und berufliche Chance. Damit meine ich die bösen Russen, genau die gleichen Bürokraten, die heute russische Faschisten unterstützen und diesen Versuch eines Völkermords in der Ukraine ermöglichen."

Antonova ist ukrainisch-amerikanisch, und für jemanden, der sich zwischen beiden Welten bewegt, ist Ritter ein Beispiel für einen typischen in Ungnade gefallenen Amerikaner - oft ein Mann -, der sich in den USA diskreditiert hat und nun in Russland als Quelle "ehrlicher Analysen" wahrgenommen werden will, um zu neuem oder größerem Ruhm zu gelangen.

"Verzweifelte Männer wie er sind häufig nach Russland gekommen, um einen Neuanfang zu machen. Es stimmt, dass die Russen über alles hinwegsehen, solange man ihnen nur nützlich ist. Es ist ihnen egal", erklärte sie.

Ritter ist ein verurteilter Sexualstraftäter, der mehrfach dabei erwischt wurde, wie er sich online vor Minderjährigen entblößte. Er saß eineinhalb Jahre im Gefängnis. Trotzdem behauptet er, die US-Regierung habe es auf ihn abgesehen, weil er gegen den Irak-Krieg ist.

"Verfolgt man die russischen Lokalnachrichten, die über Ritters große Tournee durch Russland berichten, so wird in den lokalen Medien wie den Kasaner oder Ischewsker Nachrichten seine Verhaftung und Verurteilung mit keinem Wort erwähnt", so Antonowa.

Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom amerikanischen Regisseur Oliver Stone für einen Dokumentarfilm in Moskau interviewt. Alexei Druzhinin/Sputnik

"Sie sagen nicht einmal: 'Oh, dieser Mann wurde zu Unrecht inhaftiert, es war eine Verschwörung gegen ihn'. Sie erwähnen es einfach überhaupt nicht."

Nicht alle, die die Wahrheit sagen, sind im heutigen Russland willkommen. In der vergangenen Woche wurden 500 Amerikaner, darunter Persönlichkeiten wie der ehemalige Präsident Barack Obama und die Late-Night-Moderatoren Stephen Colbert und Jimmy Kimmel, auf Moskaus bisher umfangreichste Liste von Sanktionen gegen Personen gesetzt.

Der Reporter des Wall Street Journal, Evan Gershkovich, wurde im März in Jekaterinburg verhaftet, und die russischen Behörden verweigern der US-Botschaft weiterhin den Zugang zu ihrem Bürger.

Scott Ritter gestikuliert während einer Pressekonferenz an der Georgia State University in Atlanta. GREGORY SMITH/AP2002

Im Gegensatz zu den Personen auf der Sanktionsliste hat Ritter "die Chance, sich neu zu erfinden und sich wieder gut zu fühlen, und die Russen lassen ihn das tun", so Antonowa.

Was ist ein "Tankie"?

Der Begriff "Panzerknacker" ist jedem bekannt, der sich ein wenig mit der Politik der ehemaligen Sowjetunion auskennt. Er tauchte während der sowjetischen Invasionen in Ungarn und der Tschechoslowakei Mitte des 20. Jahrhunderts auf und bezeichnete diejenigen, die die Tatsache herunterspielten, dass Panzer des Kremls eingesetzt wurden, um Proteste und Opposition in Städten wie Prag und Budapest zu unterdrücken.

Der Begriff ist heute ein gängiger Internet-Slang, vor allem unter denjenigen, die versuchen, die Befürworter des Putin-Regimes auszusortieren. Es gibt Panzerfahrer aller Art - von anonymen Twitter-Trollen, die über die NATO-Erweiterung in Osteuropa schwärmen, bis hin zu renommierten Journalisten und Akademikern.

Einer der angesehensten unter ihnen ist der amerikanische Journalist Seymour Hersh, einst ein bekannter und verehrter Schriftsteller und bekannt für seine bahnbrechenden Berichte über US-Verbrechen wie das Massaker von My Lai und die Folterung irakischer Zivilisten in Abu Ghraib.