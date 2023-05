Von euronews mit AP

Die peruanische Polizei erklärte, man habe ja schon viel gesehen, aber das noch nicht.

Die peruanische Polizei hat Kokain beschlagnahmt, das in Päckchen mit Hakenkreuz verpackt und offenbar für Belgien bestimmt war.

Nach Angaben der Beamten wurden 58 Kilo des Rauschgifts im Hafen von Paita in dem unter liberianischer Flagge fahrenden Schiff "MSC ANISHA R" entdeckt, das laut Polizeibericht zuvor in Ecuador in See gestochen war.

Die Drogen waren in einem Container versteckt, der Spargel transportierte. Bei der Aktion wurden etwa achtzig Container an Bord des Schiffes durchsucht. Polizeivideos und Fotos zeigen, dass sich die Drogen im Lüftungssystem des Containers befanden.

Die peruanischen Behörden haben nach eigenen Angaben schon häufig Kokain in Paketen gefunden, die mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet waren, aber noch nie mit dem Symbol Nazideutschlands.

Peru ist nach Angaben der Vereinten Nationen der weltweit zweitgrößte Anbauer von Kokablättern und nach Angaben der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) auch der zweitgrößte Kokainproduzent der Welt.