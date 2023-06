USA: Zahlungsunfähigkeit abgewendet, Senat stimmt Kompromiss zu

Von euronews

Nach zähen Verhandlungen hat der erbitterte Schuldenstreit zwischen Demokraten und Republikanern ein Ende, nach dem Abgeordnetenhaus hat auch der Senat dem Kompromiss zugestimmt.

Die staatliche Schuldenobergrenze in den USA wird bis 2025 ausgesetzt, zugleich werden die staatlichen Ausgaben in den kommenden zwei Jahren beschränkt. 63 von 100 Senatoren verhalfen dem Entwurf zur nötigen Mehrheit, darunter 46 Demokraten und 17 Republikaner. Ohne Einigung wäre die US-Regierung in wenigen Tagen zahlungsunfähig geworden.

Mit dem abschließenden Votum im Kongress endet eine lange politische Zitterpartie, die in den USA und darüber hinaus große Sorgen vor einer wirtschaftlichen Krise ausgelöst hatte.

US Präsident Joe Biden zeigte sich erleichtert, es sei "überparteiliche Einigung, die ein großer Gewinn für unsere Wirtschaft und das amerikanische Volk".

Mit dem Deal sind viele Demokraten wie auch Republikaner unzufrieden. Linke Demokraten beklagen etwa Kürzungen im sozialen Bereich, rechten Republikanern gehen die Einsparungen nicht weit genug.

Die Republikaner, die seit Januar eine Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, verweigerten über viele Wochen eine Anhebung der Schuldenobergrenze und verlangten deutliche Kürzungen der staatlichen Ausgaben. Die Demokraten warfen den Republikanern vor, ein ökonomisches Desaster zu riskieren, nur um sich politisch zu profilieren

Nach dem finalen Votum im Senat muss Präsident Biden das Gesetz noch unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen. Das gilt jedoch als reine Formalie.