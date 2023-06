Düster oranger Himmel über New York - 10 Tweets

Copyright Julie Jacobson/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Schlechte Luftqualität in New York

Von Euronews mit AP, Twitter

Die Waldbrände in Kanada sorgen in New York für einen orangefarbenen Himmerl, der die Skyline verhüllt.

In den sozialen Medien teilen viele Menschen die Bilder vom Himmel über New York. Die Skyline ist kaum noch zu erkennen, viele Menschen tragen Masken, um sich vor dem Rauch zu schützen. Denn verursacht wird das Phänomen durch den Rauch der seit Wochen andauernden Waldbrände in Kanada. UN-Generalsekretär Antonio Guterres beschreibt, dass die schlechte Luftqualität auch bei der UNO zu spüren sei. Und er fordert, dass dringend etwas gegen die Gefahr durch Waldbrände unternommen werden müsse. "Wir müssen Frieden mit der Natur schließen. Wir können nicht aufgeben.", schreibt Guterres. An den Flughäfen kommt es wegen der verschmutzten Luft zu Verspätungen. Meteorologen berichten, wie stark sich die Luftqualität in New York innerhalb weniger Stunden verschlechtert hat. Nirgendwo anders auf der Welt sei es derzeit schlimmer. Der ZDF-Korrespondent erklärt, dass die Feuer mehr als 1.000 km entfernt sind. Viele fühlen sich wie im Film... Auch Politikwissenschaftler sind besorgt - aber Ian Bremmer versucht es auch mit einem Scherz-Foto. Viele sind beeindruckt. Weltweit werden auch Videos geteilt.