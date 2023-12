Silvester am Times Square in New York: Was wird 2024 anders?

Von Euronews mit AFP, AP

🎆Zu Silvester richten sich die Augen der Welt wieder auf den Times Square in New York.

Am Times Square in New York laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die neuen Licht-Installationen sind vor dem spektakulären Ball Drop, bei dem seit inzwischen 120 Jahren exakt zum Jahreswechsel eine leuchtende Kugel 25 Stockwerke hinabfällt, sind bereits getestet worden.

Allein um die Zahl 2024 erleuchten zu lassen, werden diesmal 588 neue energieeffiziente LED-Lampen eingesetzt.

Besonders bei Touristinnen und Touristen ist die Silvestershow am Times Square sehr beliebt. Auch am Wochenende werden wieder Hunderttausende erwartet.

Die Show startet an Silvester um 18 Uhr

Die Show beginnt am Silvesterabend um 18 Uhr Ortszeit, dazu gehören Live-Konzerte von Jonas Brothers, Darius Rucker, Flo Rida, Enrique Iglesias, Maroon 5, Rod Stewart, Miranda Lambert, Jeremy Renner, Patti LaBelle, Bowen Yang, Neil Patrick Harris...

Die neuen bunten Gläser der Kugel haben einen Sponsor aus Las Vegas.

Und wem es am Times Square zu voll oder zu kalt ist, der kann die Show über verschiedene Websites auch im Livestream im Internet vom Sofa oder vom Bett aus von zu Hause verfolgen.