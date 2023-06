Erdbeben in Rumänien bei Arad und Bulgarien

Von Euronews

Ein Erdbeben der Stärke 5,3 hat den Westen Rumäniens erschüttert. Nach Angaben von Bewohner:innen der Region dauerte das Beben nur etwa zehn Sekunden, verursachte aber einige strukturelle Schäden. Tote oder Verletzte gab es nicht.

In der Stadt Arad wurde mehrere Schäden gemeldet. Nutzer sozialer Medien posteten Bilder von Putz- und Ziegelteilen, die von Häusern gestürzt waren. Dabei wurden offenbar auch parkende Autos beschädigt.

Bereits am 22. Mai hatte es in der gleichen Region ein Erdbeben der Stärke 4.6 ohne größere Schäden gegeben. In den kommenden Wochen müsste mit spürbaren Nachbeben gerechnet werden, warnen Wetterstationen.

Separates Erdbeben in Bulgarien

Ein separates Erdbeben wurde in Bulgarien registriert, wo vor 46 Jahren bei einem Beben 130 Menschen in der Stadt Swischtow starben.

Das Dreiländereck Ungarn, Rumänien und Serbien gehört nicht zu den seismisch sehr aktiven Regionen.

Das Erdbeben von 1977 hatte sein Epizentrum in Rumänien im Kreis Vrancea. Es war mit einer Stärke von 7,2 auf der Richterskala eines der stärksten Erdbeben Europas. Mehr als 1.500 Menschen kamen damals ums Leben.