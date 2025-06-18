Sechs Staats- und Regierungschefs der Gruppe der sieben - oder G7 - diskutierten über Russlands Krieg in der Ukraine und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran, konnten jedoch nur begrenzt nennenswerten Vereinbarungen zu diesen und zahlreichen anderen dringenden Themen erzielen.

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Damit ging ein Gipfel zu Ende, der zeigen musste, dass die Koalition der wohlhabenden Nationen trotz des vorzeitigen Abgangs von US-Präsident Donald Trump immer noch Einfluss auf die Weltpolitik nehmen kann.

Bei den abschließenden Sitzungen am Dienstag wurden der kanadische Premierminister Mark Carney sowie die Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens und Japans vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi und NATO-Chef Mark Rutte begleitet.

Selenskyi und Trump trafen sich nicht

"Wir brauchen die Unterstützung unserer Verbündeten, und ich bin hier", sagte Selenskyi, bevor er hinzufügte: "Wir sind bereit für die Friedensverhandlungen und einen bedingungslosen Waffenstillstand. Ich halte das für sehr wichtig. Aber dafür brauchen wir Druck".

Die übrigen Staats- und Regierungschefs einigten sich darauf, gemeinsam gegen eine Politik vorzugehen, die ihrer Meinung nach nicht marktkonform ist und den weltweiten Zugang zu wichtigen Mineralien gefährden könnte.

Sie versprachen auch, die negativen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf Arbeitsplätze und Umwelt zu begrenzen und gleichzeitig das Potenzial der "technologischen Revolution" zu nutzen.

Es gab Einigkeit in verschiedenen anderen Themen, doch trotz der Absicht des Gipfels, Solidarität in wichtigen globalen Fragen zu demonstrieren, wurde keine gemeinsame Erklärung zum Einmarsch Russlands in der Ukraine veröffentlicht.

Selenskyi sollte auch mit Trump zusammentreffen, als die Staats- und Regierungschefs im kanadischen Rocky Mountain Resort Kananaskis zusammenkamen. Das Treffen wurde jedoch abgesagt, nachdem Trump sich am Vortag unter Verweis auf die Eskalation im Nahen Osten entschlossen hatte, den Gipfel früher zu verlassen.

Außerdem hatten die USA zuvor ein Abkommen unterzeichnet, das ihnen den Zugang zu den umfangreichen Bodenschätzen der Ukraine ermöglicht.

Schwierige Gespräche

Ein hochrangiger kanadischer Beamter, der Reporter auf dem Gipfel informierte, erklärte, Washington lehne eine gemeinsame Erklärung zur Ukraine ab, da es sich um Verhandlungen mit Russland bemühe.

In Trumps Abwesenheit hielten die übrigen sechs Staats- und Regierungschefs eine ausführliche Sitzung zur Ukraine ab. Da keine Einstimmigkeit erzielt werden konnte, traf man sich auch einzeln mit Selenskyi, um ihm zu versichern, dass die Nationen Kyiw weiterhin unterstützen und sich dafür einsetzen würden, dass sein Land für den Kampf gegen Russland gerüstet sei.

Der Gipfel wurde weitgehend von der Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran überschattet, der zunehmend zu eskalieren droht. Israel hat eine Luftangriffswelle gegen den Iran eingeleitet, woraufhin das Land mit Raketen- und Drohnenangriffen antwortete.

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte die USA und andere Mächte davor, einen Regimewechsel im Iran anzustreben, da dies den gesamten Nahen Osten destabilisieren könne. Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte zuvor die Iraner aufgefordert, die israelischen Angriffe als Mittel zum Sturz der Regierung zu nutzen.

"Ich glaube, dass es heute der größte Fehler wäre, einen Regimewechsel im Iran mit militärischen Mitteln anzustreben, da dies zu Chaos führen würde", sagte Macron.

Vor seiner Abreise gab Trump zusammen mit den anderen Staats- und Regierungschefs eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass der Iran "niemals eine Atomwaffe haben kann" und zu einer "Deeskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten, einschließlich eines Waffenstillstands im Gazastreifen" aufrief.