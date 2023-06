Hass auf LGBT-Menschen wieder auf dem Vormarsch

Auf die Straße zu gehen und die Hand des Partners zu halten oder jede öffentliche Zurschaustellung von Zuneigung wird von gleichgeschlechtlichen Paaren immer mehr vermieden. Auch in den scheinbar freien und toleranten europäischen Städten ist das zunehmend üblich. Spaniens Hauptstadt Madrid ist ein gutes Beispiel dafür.

"Wir blicken wehmütig in die Vergangenheit", sagt Ramón Martínez, Schriftsteller und COGAM-Aktivist. "Überall um mich herum sehe ich, dass LGTB-Menschen anfangen, Dinge nicht mehr zu tun, die wir bisher ohne Bedenken tun konnten".

Die Berichte über homophobe Übergriffe in Spanien haben im ersten Quartal des Jahres stark zugenommen. Einer der jüngsten Fälle ist der von zwei jungen Männern, die von einer Gruppe von fünf Jugendlichen angegriffen wurden, als sie sich während der Feierlichkeiten zu Sant Joan in Barcelona am Strand küssten.

Viele Freunde lernen jetzt aus Angst Selbstverteidigung. Ramón Martínez Aktivist

Martínez weist darauf hin, dass die Ermordung von Samuel Luiz in A Coruña vor zwei Jahren ein entscheidender Wendepunkt war. "Seitdem suchen viele meiner Freunde nach Selbstverteidigungskursen", sagt er. Viele Leute begannen zu erkennen, dass sich das Problem verschlimmert, und sie befürchten, dass Spanien wieder rückschrittlich sein wird, bis es die Situation von Polen oder Ungarn erreicht.

Als Lehrer hat Martínez gesehen, wie sich unter den Jüngsten "eine absolut freie und völlig sichtbare Generation", die in den Schulen zusammenlebt, mit "einer Generation, die wieder begonnen hat, ihre LGTBIQ-Phobie auf sehr vehemente Weise zum Ausdruck zu bringen", gegenübersteht.

"Viele Menschen haben den Aufstieg der extremen Rechten genutzt, um aus ihrer eigenen Garderobe des Hasses herauszukommen".

Der Hass wurde von rechtsextremen Parteien wie Vox ungeniert gefördert. In ihrem Wahlprogramm wirft die von Santiago Abascal geführte Gruppe unter anderem LGTBIQ+-Rechte, Feminismus und die Agenda 2030 in die Tonne.

Nach den Regional- und Kommunalwahlen in Spanien im vergangenen Mai haben Allianzen zwischen der Rechten und der extremen Rechten es Vox ermöglicht, in zahlreiche Stadträte einzuziehen. Zu ihren ersten Maßnahmen gehörten die Beseitigung von Regenbogenflaggen an öffentlichen Gebäuden und das Verbot von Demonstrationen gegen Männergewalt.

"Das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass wir uns noch im Prozess der symbolischen Regression befinden", sagt der COGAM-Aktivist. "Der nächste Schritt macht mir schon Angst, denn er wäre nicht symbolisch, sondern legal und würde einem gesellschaftlichen Wandel Tür und Tor öffnen, den ich befürchte", beklagt er mit Blick auf die Umfragen für die Parlamentswahlen in Spanien am 23. Juli, die auf einen Sieg der Volkspartei mit Vox hindeuten.

"Was wir leider immer häufiger beobachten, ist, dass es antidemokratische und populistische Kräfte gibt, die LGBTI-Personen und ihre Rechte benutzen, um sie in den Mittelpunkt von Debatten zu rücken. Das sind Strategien, um von Problemen wie der Korruption abzulenken", wie es zum Beispiel in Ungarn geschieht, ergänzt Katrin Hugendubel, ILGA-Europe Policy Director.

Hassrede wird zu Gewalt

Die Symbole sind nur der Anfang einer Welle des Rückschritts gegen die Rechte von Lesben, Schwulen, Transsexuellen, Bisexuellen, Intersexuellen und Queers, die auf den Aufstieg der extremen Rechten in ganz Europa folgt.

In Italien hat die kürzliche Machtübernahme der rechtsextremen Giorgia Meloni bereits Folgen für Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Die Staatsanwaltschaft der nördlichen Stadt Padua erklärte die Geburtsurkunden von 33 Kindern lesbischer Paare für illegal.

Die Regierung hatte die Gemeinden im März angewiesen, die Registrierung von Kindern gleichgeschlechtlicher Eltern in einem Land zu stoppen, in dem die gleichgeschlechtliche Ehe noch immer nicht gesetzlich erlaubt ist. Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften wurden erst 2016 unter einer Mitte-Links-Regierung legalisiert.

Una mujer con su hijo en la marcha anual del Orgullo en Roma, Italia, el sábado 26 de junio de 2021. Gregorio Borgia/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Hinzu kommen die Anti-LGTBIQ-Gesetze in Ungarn, die auch in Rumänien nachgeahmt wurden. Gesetze und Hassreden haben Folgen, selbst in Ländern, die in Sachen Toleranz weiter fortgeschritten sind, wie etwa Spanien.

Gewalttätige Vorfälle auf der Straße haben zugenommen, aber auch die Diskriminierung in Schulen und am Arbeitsplatz", sagt Hugendubel, und zwar wegen des "transphoben Hasses" im Zusammenhang mit dem neuen "Trans-Gesetz" der progressiven Regierung von Pedro Sánchez.

Die Gewalt gegen LGBTIQ+ Menschen in Europa hat den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt erreicht. Dies geht aus dem Bericht 2023 der International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Transsexual and Intersex Association of Europe (ILGA-Europe) hervor.

Erst ein Jahr ist es her, dass ein bewaffneter Mann das Feuer auf ein queeres Lokal in Oslo, Norwegen, eröffnete und dabei zwei Menschen tötete und 21 weitere verletzte.

Dies war nicht der einzige tödliche Angriff auf queere Menschen im Jahr 2022. In der Slowakei wurden zwei Menschen von einem Rechtsextremisten vor einem Geschäft in Bratislava erschossen.

Dies sind nur einige Beispiele für die "beispiellose" homophobe Gewalt zwischen Januar und Dezember 2022, die von ILGA-Europe in 16 europäischen Ländern, darunter Frankreich, Großbritannien und Deutschland, gemeldet wurde. Der Organisation zufolge gibt es eine klare Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Hassreden und dieser Gewalt, "die nicht verschwinden oder abnehmen wird, bis die politischen Entscheidungsträger verstehen, dass sie das Problem in den Griff bekommen müssen".

Für Ramón Martínez ist Hassrede zwar der Nährboden für Diskriminierung, aber nicht der einzige Schuldige. "Sie ist fast eine Folge des Erfolgs der LGTBI-Bewegung", erklärt er. Die errungenen Rechte und die schnellen Fortschritte rufen eine Reaktion hervor, die mit dem Aufstieg der extremen Rechten einhergeht.

Er verweist auch auf die "Schwächung der klassischen sozialen LGTBI-Bewegungen" bei der Durchsetzung ihrer Positionen.

Mapa de la situación política y jurídica de los países de Europa en materia de derechos LGTBIQ+. ILGA-Europe

Einige positive Entwicklungen

Katrin Hugendubel ist der Meinung, dass "die Selbstzufriedenheit" von vor einigen Jahren vorbei ist und "eine Mobilisierung stattfindet, die funktioniert". Auf europäischer Ebene begrüßt sie die Tatsache, dass sich Länder zusammenschließen, um Mitglieder wie die Slowakei oder Ungarn zu zwingen, die Rechte von LGTBI zu respektieren.

Die neueste Rainbow Map, die jährlich von ILGA-Europe erstellt wird und die rechtliche und politische Situation von LGBTI-Personen in 49 europäischen Ländern klassifiziert, zeigt auch positive Aspekte wie die Einführung von Gesetzen zugunsten der Gruppe.

Letzte Woche hat Estland als erster baltischer Staat die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert. Darüber hinaus haben mehrere Länder in den letzten zwölf Monaten die rechtliche Anerkennung des Geschlechts durch Selbstbestimmung und ein Verbot der Genitalverstümmelung von Intersexuellen eingeführt.

"Finnland, Schottland und Spanien haben sehr fortschrittliche Gesetze verabschiedet, es tut sich also etwas", betont Hugendubel. "Sogar Polen hat in diesem Jahr Fortschritte gemacht, weil die Gerichte Sterilisationsauflagen verboten haben.

Er erinnert uns jedoch daran, dass Fortschritte nicht selbstverständlich sind und dass "wir alle mutiger sein und mehr Lärm machen müssen, mit all den Instrumenten, die es gibt, um sicherzustellen, dass wir keinen Rückschritt machen".