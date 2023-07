"Cerberus"geht, "Charon" kommt: Hitzerekorde in Südeuropa erwartet

Von Euronews mit dpa, AP

Besonders auf Sardinien sorgen sich die Menschen wegen der bevorstehenden Rekordtemperaturen.

Die letzte Hitzewelle in Europa ist gerade abgeklungen, doch die neue namens "Charon" ist schon da und hat vor allem Süd- und Südosteuropa fest im Griff. Besonders auf der Mittelmeerinsel Sardinien sind die Menschen beunruhigt angesichts von Wettervorhersagen, die Rekordtemperaturen von bis zu 48 Grad Celsius ankündigen.

Italien stellt sich auf Hitzerekord ein

In der italienischen Hauptstadt Rom werden Rekordwerte bis zu 43 Grad Celsius erwartet, drei Grad Celsius über dem bisherigen Temperaturrekord. Viele Hundebesitzer versuchen ihren vierbeinigen Freunden am Strand etwas Abkühlung zu verschaffen.

36 Grad Celsius um Mitternacht

In einigen Regionen Südspaniens, wie in Málaga, bringt auch die Nacht keine Abkühlung: selbst um Mitternacht wurden noch Temperaturen bis zu 36 Grad Celsius gemessen. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes (AEMET) waren am Dienstag mehr als 36 Millionen Einwohner in 13 der 17 Regionen des Landes von der Hitzewelle betroffen.

Waldbrände in der Türkei

In der Türkei erschweren die Temperaturen den Kampf gegen die Waldbrände, die in der südöstlich gelegenen Provinz Mugla ausgebrochen sind. Ein Dorf in der Region wurde vorsorglich evakuiert. In den letzten Tagen konnten die Brände zwar unter Kontrolle gebracht werden, allerdings hat die Intensität der Brände zugenommen.