Drohnenangriff auf Moskau: Ein Verletzter und beschädigte Bürogebäude

Die russische Hauptstadt Moskau ist erneut Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Bürgermeister Sobjanin schrieb auf Telegram, dass "ukrainische Drohnen" in der Nacht angegriffen hätten.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass wurden drei Flugobjekte abgeschossen. Ein Wachmann sei bei dem Angriff verletzt worden. Bilder zeigen die beschädigte Fassade von zwei Bürogebäuden.

Der Flughafen Moskau-Wnukowo im Südwesten der Hauptstadt wurde vorübergehend für Abflüge und Ankünfte geschlossen. Flüge seien umgeleitet worden. An anderen Flughäfen in der Region lief der Betrieb demnach weiter.

Die Millionenmetropole war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die allerdings in keinem Verhältnis stehen zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine. Moskau beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Es gab in Kiew Tote, Verletzte und massive Schäden. Russland führt gegen die Ukraine seit mehr als 17 Monaten einen zerstörerischen Angriffskrieg.