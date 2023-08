Drohnenangriff auf Kiew und zwei Donauhäfen: Moskau hat Getreidesilos im Visier

Von Euronews mit DPA

Mehrere Ziele in der Ukraine, darunter auch die Hauptstadt Kiew, sind laut Militärangaben in der Nacht auf Mittwoch von Russland aus mit Drohnen angegriffen worden.

Gruppen von Drohnen seien gleichzeitig aus mehreren Richtungen in den Luftraum über Kiew eingedrungen, so Serhij Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew.

Mehr als 10 unbemannte Luftobjekte seien jedoch rechtzeitig von der Luftverteidigung entdeckt und zerstört worden. Der Feind habe Schahed-Drohnen aus iranischer Produktion eingesetzt. Es habe keine Opfer oder ernsthafte Zerstörungen gegeben.

Der Bürgermeister von Kiew erklärte am frühen Morgen, der Angriff auf die Hauptstadt habe Schäden in mehreren Bezirken verursacht, darunter im belebten Rajon Solomjanka, wo sich ein internationaler Flughafen befindet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte im Nachrichtenkanal Telegram die "Arbeit der heldenhaften Luftverteidigung". "Glücklicherweise gab es keine Opfer. Bedauerlicherweise gibt es Schäden", teilte er mit.

Angriffe auf ukrainische Hafeninfrastruktur

Russische Drohnen griffen in den frühen Morgenstunden des Mittwochs zudem Hafen- und Getreidelagereinrichtungen im Süden der ukrainischen Küstenregion Odessa an, wie die Flugabwehr am Morgen mitteilte. Insgesamt seien 23 Drohnen vernichtet worden.

Medien zufolge gab es im Hafen von Ismajil an der Donau, der für die Getreideexporte von entscheidender Bedeutung ist, Explosionen und Feuer. Mindestens ein Getreidesilo sei beschädigt worden.

"Der Feind hat die Hafenanlagen und die industrielle Infrastruktur an der Donau angegriffen", teilte die Staatsanwaltschaft auf Telegram mit. "Als Folge der Angriffe wurden ein Aufzug, Getreidelagerhallen, Frachtterminaltanks, Lagerhäuser und Verwaltungsgebäude beschädigt oder zerstört", fügte er hinzu.

Die zwei Donau-Flusshäfen Reni und Ismajil an der Grenze zu Rumänien sind zum Hauptausgangsweg für ukrainische Agrarprodukte geworden, seit Russland im Juli das Getreideabkommen einseitig beendet hatte. Seitdem fliegt Moskau vermehrt Angriffe auf die ukrainische Hafeninfrastruktur.

Kiew gewährt aufgrund ihres strategischen Charakters nur wenig Auskünfte zu diesen strategisch wichtigen Häfen.