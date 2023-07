AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Von Euronews mit AFP, AP

Mehrere Drohnen-Angriffe in Moskau haben ihre Spuren an den glänzenden Hochhaus-Fassaden in Moskaus Geschäftsviertel hinterlassen. Attacken gegen die Krim seien abgewehrt worden.

Wegen Drohnenangriffen auf das moderne Moskauer Geschäftsviertel "Moskva City" ist der Betrieb an einem der internationalen Flughäfen an diesem Sonntag zeitweise zum Erliegen gekommen. Durch die Attacken, für die das russische Verteidigungsministerium die Ukraine verantwortlich macht, wurde ein Mensch verletzt. Mehrere Büro-Hochhäuser wurden beschädigt. Zum Teil wurden die Fassaden einzelner Stockwerke völlig zerstört und hinterlassen klaffende Löcher. Wie steht es um die Hoheit über Russlands Luftraum? Schon bei vorherigen Drohnen-Attacken gegen Russland war - für Präsident Wladimir Putin sicher beschämend - festgestellt worden, dass die russische Armee offenbar Probleme hat, die eigene Lufthoheit zu sicherzustellen. Putin feiert Tag der Marine Der russische Präsident hält sich an diesem Sonntag nicht in der Hauptstadt auf, sondern feiert den Tag der Marine in St. Petersburg. In seiner Heimatstadt hatte Wladimir Putin zuvor den Russland-Afrika-Gipfel organisiert, wo er aber kaum den erwarteten Zuspruch der afrikanischen Partner bekam. Afrika-Gipfel in St. Petersburg: Putin verspricht Getreide und wirbt um neue Partner Aus dem Kreml verlautete, russische Streitkräfte hätten auf der Halbinsel Krim 25 Drohnen abgefangen. Laut dem Sprecher der russischen Armee wurden auch Angriffe der ukrainischen Truppen in der Region Saporischschja zurückgeschlagen. Durch russische Luftangriffe auf die Region Sumy wurde am Samstag mindestens ein Mensch getötet, fünf weitere wurden nach Angaben der ukrainischen Sicherheitskräfte verletzt.

Ukraine-Krieg