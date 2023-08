Mission Luna-25: Russland kündigt Start seiner Raumsonde an

Von Euronews mit AFP, dpa

Russland will am Freitag erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine Mondmission starten. Dabei geht es auch im EInfluss im All.

Erstmals seit fast 50 Jahren will Russland wieder eine Mondmission starten. Das gab die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bekannt. Geplant sei der Start für den 11. August um 2.10 Uhr Moskauer Zeit (1.10 Uhr MESZ). Ziel der Luna-25-Mission seien langfristige wissenschaftliche Untersuchungen. Ursprünglich sollte die Sonde schon lange unterwegs sein. Erster geplanter Starttermin einer Mondsonde war 2012, zuletzt war Mai 2022 anvisiert worden. Anfangs hatte Roskosmos mit der europäischen Raumfahrtagentur Esa an dem russischen Mondprogramm gearbeitet. Nach Russlands Einmarsch in die Ukraine vor mehr als 17 Monaten beendete die Esa die Zusammenarbeit mit Moskau aber. Die Sojus-Trägerrakete mit der Raumsonde "Luna-25" an Bord auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny AP/Roskosmos Der Wettbewerb um Kontrolle und Einfluss im Weltraum ist international in vollem Gange. Eine Landung auf dem Erdtrabanten gelang bisher nur den USA, Russland und China. Die letzte Mondmission der Sowjetunion fand 1976 mit der Raumsonde Luna-24 statt. Inzwischen sind neben staatlichen Akteuren auch privaten Initiativen wie des Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk in dem Bereich aktiv.