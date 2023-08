Chinesische Militärübungen nahe Taiwan und unmissverständliche Warnung aus Peking

Die chinesische Armee hat nördlich und südwestlich Taiwans Militärübungen durchgeführt. Verbunden wurden diese mit einer unmissverständlichen Warnung.

Die chinesische Armee hat nördlich und südwestlich Taiwans Militärübungen durchgeführt. In einer amtlichen Stellungnahme wurde verlautbart, es seien unter anderem Übungen zur Kontrolle des See- und Luftraumes sowie zur Abwehr von U-Boot-Angriffen durchgeführt worden.

China will die Übungen einem Militärsprecher zufolge als „deutliche Warnung vor einem Zusammenspiel von Separatisten mit ausländischen Kräften und deren Provokationen" verstanden wissen.

Taiwan versetzt Truppen in Einsatzbereitschaft

Als Antwort auf die Manöver versetzte Taiwan Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe und Raketenwerfer in Einsatzbereitschaft. Man beobachte die Lage genau, hieß es aus dem Verteidigungsministerium Taiwans.

Taiwans Vizepräsident William Lai hatte kürzlich im Zuge einer Reise nach Paraguay Halt in den Vereinigten Staaten gemacht, was in Peking mit Empörung aufgenommen wurde. Die politische Führung der Volksrepublik China erachtet Taiwan als Teil ihres Staatsgebietes.

US-Präsident Joe Biden sowie die Ministerpräsidenten Japans und Südkoreas kritisierten in einer gemeinsamen Erklärung Chinas „ gefährliche und aggressive Handlungen".