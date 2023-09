Tierische und pflanzliche Eindringlinge versuchen jährlich Kosten von 423 Milliarden Dollar

Von euronews

Tierische und pflanzliche Eindringline haben erheblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Laut den Vereinten Nationen versuchen solche Arten jährlich Kosten in Höhe von 423 Milliarden Dollar.

Tierische und pflanzliche Eindringline haben erheblichen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Laut den Vereinten Nationen versuchen solche Arten jährlich Kosten in Höhe von 423 Milliarden Dollar.

WERBUNG

Eine 86-köpfige Arbeitsgruppe aus 49 Ländern untersuchte die Auswirkungen von rund 3500 Arten. Man wisse, dass dieses Problem zunehme, sagte Helen Roy von den Vereinten Nationen. Das liegt unter anderem an steigenden Temperaturen.

Bekannte Vertreter sind in Teilen Europas zum Beispiel die ursprünglich aus Nordamerika stammenden grauen Eichhörnchen, die die Verwandten mit meist rotem Pelz verdrängen. Die Grauhörnchen sind kräftiger, ihre Kopfform unterscheidet sich ebenfalls von jener der europäischen Hörnchen. Die Grauhörnchen sind besser an das Leben in Laub- und Mischwäldern angepasst, während sich die europäischen Eichhörnchen besser in Nadelwäldern zurechtfinden.

Zumeist geht die Verbreitung tierischer und pflanzlicher Eindringlinge auf menschliche Fortbewegung, aber auch auf Umweltzerstörung und die Verringerung von Lebensräumen zurück.