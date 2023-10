Klára Csiszár setzt sich für eine integrative katholische Kirche ein, die der Menschheit bei der Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen zur Seite steht.

Eine ungarische Theologin ist in eines der wichtigsten Beratungsgremien der katholischen Kirche berufen worden: die Synode, ehemals bischöfliche Synode, die derzeit im Vatikan tagt.

Das Wort "bischöflich" wurde im Rahmen von Reformen von Papst Franziskus aus dem Namen der Versammlung gestrichen. Die Reformen ermöglichen es nun Laien, darunter auch Frauen, an den Beratungen zur künftigen Kirchenpolitik teilzunehmen.

Die in Siebenbürgen geborene Klára Csiszár, die derzeit in Linz lehrt, ist die einzige Teilnehmerin aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks im aktuellen Gremium:

"Die katholische Kirche ist dafür bekannt, dass Frauen in der Hierarchie nicht vertreten sind, auch heute noch nicht, daher ist dies ein großer Schritt nach vorne. Und ein großer Lernprozess, das muss ich zugeben, für Bischöfe, die nicht in einer Kirche sozialisiert wurden, in der Frauen mehr und mehr Mitbestimmung genießen und somit ein Mitspracherecht in den Angelegenheiten der Kirche haben", so Professor Csiszár.

Laut Csiszár besteht eine wichtige Aufgabe der Synode darin, das, was sie als die alte, prohibitive und präskriptive Kirche bezeichnet, in eine integrative Gemeinschaft zu verwandeln, die die Menschheit bei der Bewältigung der Herausforderungen unterstützt, vor denen sie steht:

"Wir gehen mit einer zunehmend verwundeten Welt einher, und dabei denke ich vor allem an die Situation der Migration, die Situation der Flüchtlinge, die durch den Klimawandel verursachten Katastrophen, denen wir uns als Menschheit mehr und mehr gemeinsam stellen werden. Und hier muss die Kirche, wenn sie ihren Auftrag wirklich ernst nimmt, etwas tun."

Die Synode im Vatikan tagt drei Wochen lang hinter verschlossenen Türen bis zum 29. Oktober.