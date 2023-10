Glyphosat: Europa am Scheideweg

Die Europäische Kommission erwägt, die Zulassung von Glyphosat um zehn Jahre zu verlängern. Die Abstimmung ist für den 13. Oktober in Brüssel angesetzt.

Die derzeitige Zulassung von Glyphosat, die ursprünglich für fünf Jahre galt, war 2017 und dann im Dezember 2022 um ein weiteres Jahr verlängert worden.

Die Entscheidung Brüssels, die Zulassung des umstrittenen Herbizids zu verlängern, beruht auf den Ergebnissen des im Juli veröffentlichten Berichts der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), in dem es heißt, dass Glyphosat keinen "kritischen Bereich, der Anlass zur Bedenklichkeit gibt" darstellen würde. Diese entscheidende Abstimmung löst in den Mitgliedsländern der Europäischen Union Debatten aus.

Die Geschichte von Théo, dem Opfer von Unkrautvernichtungsmitteln

2006 wusste Sabine noch nicht, dass sie schwanger war, während sie beruflich Glyphosat einsetzte. Dennoch sollte dieses potente Herbizid bleibende Spuren in ihrem Leben hinterlassen.

"Jedes Jahr musste ich im Rahmen meiner Arbeit als Organisatorin von Reitausflügen auf unserem Reitplatz ein Unkrautvernichtungsmittel auf Glyphosatbasis ausbringen. Es ist ein Sandplatz von etwa 700 Quadratmetern. Und für jeden Durchgang brauchte ich mehrere Tage", erklärte Sabine Grataloup gegenüber Euronews und weiter, "das war der Moment, als Théo in meinem Bauch war, es war der Beginn meiner Schwangerschaft und genau in diesem Moment entstanden der Kehlkopf, die Luftröhre und die Speiseröhre, die bei Theo missgebildet wurden."

2018 verklagte Sabine Monsanto, den US-amerikanischen Agrochemiegiganten, der das Pestizid unter dem Namen "Roundup" populär gemacht hat. Der Zusammenhang zwischen Glyphosat und Théos Missbildungen wurde von der Kommission zur Entschädigung von Kindern, die Opfer einer vorgeburtlichen Pestizidexposition geworden sind, anerkannt und die Familie erhielt eine Entschädigung.

In Frankreich war dies das erste Mal, dass das Herbizid offiziell als mögliche Quelle von Fehlbildungen im Mutterleib anerkannt wurde.

"Es ist ein Betrag, der den Vorteil hat, dass es ihn gibt, der sich auf ungefähr 1.000 € pro Monat beläuft, und von März, April 2023 und bis März 2025, also drei Jahre lang, gezahlt wird. Und im März 2025 wird die Kommission Théos Fall erneut prüfen, ob die Entschädigung verlängert wird oder ob sie davon ausgeht, dass sich sein Zustand nicht mehr verändern wird", kommentiert Sabine.

Théo Grataloup, der mit mehreren Fehlbildungen zur Welt kam, weil seine Mutter in der Schwangerschaft Glyphosat ausgesetzt war Famille Grataloup

Ein geringer Trost angesichts des jahrelangen Leidens der Familie.

"Théo hat Missbildungen der Speiseröhre, der Luftröhre und des Kehlkopfs. Es ist ein Poly-Fehlbildungssyndrom, er hat also eine Reihe von Missbildungen, die viele Operationen erforderten. Er hatte insgesamt 54 Operationen", sagte die Mutter.

Noch heute kann der 16-jährige Theo wegen eines Risses in der Speiseröhre nur mit einem Tracheostoma, einem Loch in der Luftröhre, atmen. Und bis zu seinem sechsten Lebensjahr wurde er über eine Sonde ernährt.

Théo Grataloup musste 54 Operationen über sich ergehen lassen Famille Grataloup

Mit Blick auf die Abstimmung am Freitag appelliert Sabine Grataloup an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments:

"Was ich ihnen sagen möchte, ist, dass sie über die Zahlen, über die Wirtschaftsberichte und Statistiken hinausschauen und erkennen sollten, dass hinter diesen Statistiken echte Opfer stehen. Wenn sie beschließen, Glyphosat auf dem europäischen Markt zu belassen, entscheiden sie, dass es noch mehr Opfer geben wird, und sie werden die Verantwortung für dieses Leid und für die künftigen Opfer tragen."

Was ist Glyphosat und warum wird es überhaupt noch eingesetzt?

Glyphosat ist ein Herbizid, das weltweit häufig zur Beseitigung von Unkraut verwendet wird, das in landwirtschaftliche Kulturen und öffentliche Flächen eindringt. Es wurde in den 1970er Jahren von der Firma Monsanto unter dem Handelsnamen "Roundup" auf den Markt gebracht, obwohl auch viele andere Hersteller Formeln auf Glyphosatbasis herstellen.

Seine Popularität beruht auf seiner unbestreitbaren Wirksamkeit bei der Unkrautbekämpfung, seiner einfachen Anwendung und seinen relativ günstigen Kosten. Seine Wirkungsweise besteht darin, dass es ein Enzym hemmt, das für das Pflanzenwachstum entscheidend ist, was dazu führt, dass die Pflanzen absterben.

Glyphosat steht jedoch im Mittelpunkt von Kontroversen und Debatten, da die Besorgnis über seine möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt wächst.

Gergely Simon, Leitender Chemiereferent bei der gemeinnützigen Organisation Pesticide Action Network (PAN Europe), die sich für nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken und die Reduzierung des Pestizideinsatzes in Europa einsetzt, sagte:

"Glyphosat ist das in Europa und weltweit am häufigsten verwendete Pestizid und ist im Wesentlichen ein Herbizid. Es wird für verschiedene Zwecke eingesetzt, wie beispielsweise vor der Ernte, zum Trocknen, aber es wird sogar in Nationalparks zur Bekämpfung invasiver Arten verwendet, und wir wissen sogar, dass eine recht große Menge entlang von Eisenbahnstrecken zur Instandhaltung eingesetzt wird. Aber ich könnte noch viele andere Verwendungszwecke nennen."

Nach Ansicht des Experten könnte dieser Stoff leicht ersetzt werden. Glyphosat EU, ein Zusammenschluss von Unternehmen, die das Pestizid befürworten, ist jedoch anderer Meinung:

"Viele der vorgeschlagenen alternativen Ansätze zur Unkrautbekämpfung erfordern die Wiedereinführung mechanisierter landwirtschaftlicher Praktiken. Abgesehen von den negativen Auswirkungen auf die Umwelt lassen die strukturellen Bedingungen vieler Kulturen den Einsatz mechanischer Methoden nicht zu. Beispielsweise ist es nicht möglich, Maschinen einzusetzen, ohne die Kulturen zu zerstören", erklärte die Gruppe gegenüber Euronews und weiter: "Außerdem könnte kein einzelnes Herbizid oder eine Herbizidkombination, die derzeit in Europa registriert sind, die gleichen Vorteile in Bezug auf die Verringerung der Bodenbearbeitung und die Möglichkeit der Einführung von Deckfrüchten, die wesentliche Elemente der konservierenden Landwirtschaft sind, bieten."

Die Risiken: Wahrscheinlich krebserregend, na und?!

Die EFSA hat unserer Meinung nach die vorhandenen Beweise aus Tierstudien und epidemiologischen Studien über die Auswirkungen von Glyphosat, die bei bestimmten Organismen DNA-Schäden verursachen können, heruntergespielt Simon Gergely PAN

Umweltverbände verurteilten die Bewertung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als "schockierend":

"Die EFSA hat unserer Meinung nach die vorhandenen Beweise aus Tierstudien und epidemiologischen Studien über die Auswirkungen von Glyphosat, die bei bestimmten Organismen DNA-Schäden verursachen können, heruntergespielt", sagt Gergely Simon von der PAN. "Diese deutet darauf hin, dass Glyphosat Krebs verursachen kann. Wir sind daher der Meinung, dass Glyphosat gemäß den internationalen Richtlinien der US-EPA als krebserregend eingestuft werden sollte, wie dies bereits von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) und auch vom Nationalen Institut für Gesundheit und medizinische Forschung (Inserm) in Frankreich getan wurde. Alle kamen zu dem Schluss, dass es auf der Grundlage der verfügbaren Beweise einen wahrscheinlichen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber Glyphosat und der Entwicklung von Krebs gibt".

Die EFSA ihrerseits antwortet, dass "Datenlücken erwähnt werden" in ihrem Bericht, "entweder als Fragen, die nicht abgeschlossen werden konnten, oder als offene Fragen."

Die drei Fragen, die nicht abgeschlossen werden konnten, beziehen sich auf die Bewertung einer der Verunreinigungen in Glyphosat, die Bewertung der Lebensmittelrisiken für Verbraucher:innen und die Bewertung der Risiken für Wasserpflanzen."Insgesamt erlauben die verfügbaren Informationen keine endgültigen Schlussfolgerungen zu diesem Aspekt der Risikobewertung", teilte die EFSA Euronews mit.

Gergely Simon betont, dass die Risiken auf keinen Fall unterschätzt werden dürfen. "Viele Studien zeigen, dass die Exposition gegenüber Glyphosat sowohl mit Autismus bei Kindern als auch mit der Parkinson-Krankheit in Verbindung gebracht werden kann. Wir glauben daher, dass die Tatsache, dass die EFSA erklärt hat, dass es kein standardisiertes Protokoll gibt, um Schlussfolgerungen über die Neurotoxizität von Glyphosat zu ziehen, einen kritischen Bereich der Besorgnis darstellen sollte, was bedeuten würde, dass Glyphosat in seiner derzeitigen Form nicht zugelassen werden könnte", betont der Experte.

"Zudem gibt es eine Vielzahl alarmierender Beweise für die zerstörerischen Auswirkungen von Glyphosat auf das Mikrobiom, da Glyphosat sowohl ein Herbizid als auch ein Antibiotikum ist. Es wird hauptsächlich eingesetzt, um z. B. das Mikrobiom des Bodens, aber auch das Mikrobiom des menschlichen Darms zu verändern. Wir wissen, dass es zahlreiche Gesundheitsrisiken gibt, die mit der Zerstörung des Mikrobioms verbunden sind. Schließlich hat die EFSA bestätigt, dass Glyphosat in den in der Europäischen Union als sicher geltenden Dosen ein endokrines Störungspotenzial besitzt", fügt der Vertreter von PAN Europe hinzu.

Zu diesem Aspekt bietet die Antwort der EFSA keine zusätzlichen Informationen: "Es gibt keine international anerkannten Richtlinien für die Risikobewertung von Mikrobiomen im Bereich Pestizide. Weitere Forschung ist erforderlich".

Glyphosate EU, die Unternehmensgruppe, die sich für eine Verlängerung der Zulassung von Glyphosat in Europa einsetzt, greift die NGOs an: "Alle Vorwürfe wurden wiederholt erhoben und von den Regulierungsbehörden behandelt, sowohl in Europa als auch auf der ganzen Welt. Dies ist ein weiterer Versuch von Nichtregierungsorganisationen, das umfassendste wissenschaftliche Dossier, das im Antrag auf Erneuerung der EU-Zulassung für Glyphosat vorgelegt wurde, zu diskreditieren und das Vertrauen in die Zulassungsbehörden zu untergraben, um die Erneuerung der EU-Zulassung von Glyphosat zu verhindern".

Die Länder, die sich widersetzen

Deutschland hat sich dafür eingesetzt, dass Glyphosat in der EU nicht mehr zugelassen wird. Im September 2023, nach einem Treffen von Vertretern der 27 Mitgliedstaaten zur Erörterung des Vorschlags der Europäischen Kommission, warnte der deutsche Landwirtschaftsminister vor den Gefahren für die Biodiversität und betonte die Notwendigkeit eines koordinierten Glyphosatausstiegs auf EU-Ebene, warnte aber auch vor ungleichen Schutzniveaus in der EU.

Im Jahr 2021 hatte die deutsche Regierung ihre Entscheidung bekannt gegeben, Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt zu nehmen. Daher würde das Land bei der für den 13. Oktober angesetzten Abstimmung gegen die Erneuerung der Zulassung dieses Herbizids in der EU stimmen.

Frankreich hatte seinerseits ebenfalls versucht, restriktive Maßnahmen in Bezug auf Glyphosat zu ergreifen. Im Jahr 2017 hatte der französische Präsident Emmanuel Macron in einem Tweet sein Engagement für ein vollständiges Verbot von Glyphosat in Frankreich vor 2021 angekündigt:

Anfang 2019 begrub Macron sein Versprechen während der Bürgerbefragung, der sogenannten Grand Débat National. "Kann man sagen, dass es in fünf Jahren kein Glyphosat mehr geben wird? Das ist unmöglich. Ich werde Sie nicht anlügen, das ist nicht wahr. Wenn ich Ihnen das sagen würde, würde ich bestimmte Produktionszweige komplett abtöten", sagte er. "Wir werden weiterhin Weizen kaufen, der beim Nachbarn mit Round up oder Schlimmerem hergestellt wird, und wir hätten unseren Landwirten gesagt, dass sie das nicht mehr verwenden dürfen?"

PAN Europe hat eine Umfrage durchgeführt, in der zwei Drittel der Befragten angaben, dass sie ein vollständiges Verbot von Pestiziden wie Glyphosat wünschen. "Wir sind außerdem der Meinung, dass der Vorschlag der Kommission nicht nur gegen die Bestimmungen des EU-Rechts verstößt, sondern auch die legitimen Bedenken der Stimmen, zum Beispiel der europäischen Bürger, vernachlässigt. Nur 14 Prozent der Bürger drückten ihre Unterstützung für die vollständige Verwendung von Glyphosat aus. Etwa zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie ein vollständiges Verbot wünschten", so Gergely Simon abschließend.