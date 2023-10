Von Euronews mit dpa

Trotz Kritik hält Israel an dem Evakuierungsbefehl für mehr als eine Million Palästinenser im Norden des Gazastreifens fest. Es gehe darum, Zivilisten vor den Folgen des Krieges zu schützen. Angesichts einer möglichen Bodenoffensive Israels befürchten die UN eine Katastrophe im Gazastreifen.

WERBUNG

Das israelische Militär hat den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens einen weiteren Zeitraum ohne Angriffe zugesichert. Mit abgeworfenen Flugblättern will man offenbar der Bevölkerung mitteilen, sich in den Süden der abgeriegelten Küstenenklave zu begeben.

Auf der Route sei in den angegeben Stunden Bewegung "ohne Schaden" möglich, hieß es. Schon am Vortag hatte die Armee alle Zivilisten aufgerufen, sich schleunigst in ein Gebiet südlich des Wadi Gaza zu begeben.

Auch Kriege haben Regeln. António Guterres UN-Generalsekretär

Angesichts einer drohenden Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas herrscht unter der palästinensischen Bevölkerung in dem dicht besiedelten Gebiet Angst und Verzweiflung. Die Vereinten Nationen befürchten nach Angaben eines Sprechers eine "katastrophale Situation", sollte die Armee in das dicht besiedelte Küstengebiet einmarschieren.

Palästinenser warten am Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten Hatem Ali/AP Photo

EU mit Kritik an Evakuierungsbefehl

Augenzeugen berichteten von Panik unter der Bevölkerung. Die UN forderten Israel auf, die Anweisung zur Evakuierung der etwa 1,1 Millionen Menschen zu widerrufen. UN-Generalsekretär António Guterres forderte sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. "Auch Kriege haben Regeln", betonte er am Freitag in New York.

Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, schloss sich der Kritik an. Man erlebe gerade eine "grässliche humanitäre Lage" in Gaza, sagte Borrell am Rande eines China-Besuchs in Peking. So viele Menschen könnten sich in so kurzer Zeit nicht auf den Weg machen. Das sei unmöglich, sagte Borrell. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Dieses Recht müsse jedoch im Einklang mit dem Völkerrecht ausgeübt werden.

Mutmaßlich Verantwortlicher des Hamas-Massakers getötet

Seit dem beispiellosen Massaker an israelischen Zivilisten durch Terroristen vor genau einer Woche fliegt das israelische Militär massive Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Dabei wurde nach Angaben des israelischen Militärs einer der mutmaßlichen Hamas-Drahtzieher der blutigen Angriffe, der Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt, Merad Abu Merad, getötet.

Er sei maßgeblich für die Steuerung der Terroristen während des Massakers verantwortlich gewesen, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Israelische Kampfflugzeuge hätten in der Nacht Dutzende Hamas-Ziele im gesamten Gazastreifen angegriffen und dabei "Nukhba"-Terroristen getroffen, die sich in einem Aufmarschgebiet der Küstenenklave aufhielten. Die "Nukhba"-Terroristen gehörten zu den Kräften, die das Eindringen nach Israel anführten.

UN-Hilfswerk: Wasser für Menschen im Gazastreifen wird knapp

Unterdessen hat das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) mit drastischen Worten vor einer lebensbedrohlichen Wasserknappheit für die Menschen im Gazastreifen durch die israelische Blockade gewarnt. "Es ist eine Frage von Leben und Tod geworden", sagte Philippe Lazzarini, UNRWA-Generalkommissar, am Samstag laut einer Mitteilung.

Jetzt müsse dringend Treibstoff nach Gaza geliefert werden, um Wasser für zwei Millionen Menschen bereitstellen zu können. Die Blockade auch für humanitäre Hilfsgüter dauere bereits eine Woche und müsse umgehend aufgehoben werden.