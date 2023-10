Das oberste Gericht Italiens hat am Freitag die Verurteilung von Amanda Knox wegen Verleumdung aufgehoben und einen neuen Prozess in Florenz angeordnet.

Die einst angeklagte US-Amerikanerin Amanda Knox muss sich erneut vor Gericht verantworten. Die inzwischen 36-Jährige hatte einen Barbesitzer fälschlicherweise des Mordes an ihrer damaligen Mitbewohnerin, der 21-jährigen Studentin Meredith Kercher, im Jahr 2007 in Perugia in Italien, beschuldigt.

Am 1. November 2007 wurde die Britin Meredith Kercher mit 47 Stichwunden tot auf dem Boden ihres Schlafzimmers aufgefunden.

Knox wurde zunächst beschuldigt, gemeinsam mit Kerchers Freund Raffaele Sollecito an ihrer Ermordung beteiligt gewesen zu sein, aber die beiden wurden 2015 nach jahrelangen, chaotischen Ermittlungen freigesprochen.

Bereits 2011, als sie in der Berufung zunächst freigelassen wurde, war Knox zu ihrer Familie in die USA zurückgekehrt, von wo aus sie seither ihre Unschuld beteuert hat.

Ein komplizierter Mordfall mit jahrelangem Verfahren

Doch 2011 wurde Knox für schuldig befunden, Patrick Lumumba fälschlicherweise beschuldigt zu haben, einen Kongolesen, dem eine nahe gelegene Bar gehörte und dem sie vorgeworfen hatte, in ihr Haus eingebrochen zu sein, Kercher sexuell missbraucht und getötet zu haben. Sie wurde zu drei Jahren Haft verurteilt, die sie bereits verbüßt hatte, als der Mordprozess gegen sie noch lief.

Im Jahr 2019 legte Knox gegen dieses Urteil Berufung ein und berief sich dabei auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der Italien zur Zahlung von 18.400 Euro verurteilte, weil es ihr während ihrer Haft keinen Anwalt und keinen Dolmetscher zur Verfügung gestellt hatte.

In einem neuen Urteil vom Freitag gab das Kassationsgericht in Rom - Italiens oberstes Gericht - ihrer Berufung statt, hob ihre Verurteilung wegen Verleumdung von Lumumba auf und ordnete ein neues Verfahren in Florenz an.

Lumumbas Anwalt hat gegenüber italienischen Medien erklärt, dass Knox, falls sie in dem neuen Prozess für schuldig befunden wird, keine weitere, längere Strafe erhalten wird.

Ein Mann aus der Elfenbeinküste, Rudy Guede, wurde schließlich 2008 des Mordes an Kercher für schuldig befunden. Er wurde zu einer 16-jährigen Haftstrafe verurteilt und im November 2021 freigelassen.