Rekordhochwasser und Sachschäden: Bilder vom Sturmtief über Nordeuropa

Von Euronews mit dpa

Im Norden Europas hat zum Wochenende eine Sturmflut gewütet.

Der Norden Deutschlands ist von einer schweren Sturmflut betroffen. Auf der Ostseeinsel Fehmarn kam eine 33-jährige Frau ums Leben, als ihr Auto von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

In Flensburg erreichte der Pegelstand 2,27m über dem mittleren Wasserstand - ein Jahrhundertrekord. Am Flensburger Hafen standen die Straßen unter Wasser. In vielen anderen Küstenstädtenwie Kiel, Rostock und Lübeck war die Lage ähnlich, Einsatzkräfte bezeichneten die Lage jedoch als "relativ stabil". Sachschäden entstanden vor allem durch den Sturm.

Auch Dänemark war von den Sturmfluten betroffen. Im Süden und Osten des Landes fiel der Strom aus, einige Ortschaften mussten evakuiert werden, nachdem ein Deich in Südostjütland gebrochen war. Auf der Insel Møn wurden die Anwohner:innen gebeten, ihre Häuser zu verlassen, weil Überschwemmungen drohten.

Das Sturmtief sorgte in Dänemark für Unterbrechungen des Flug- und Fährverkehrs. Am Freitag Abend wurden aufgrund der hohen Windstärke 101 der insgesamt 750 Flüge am Kopenhagener Flughafen gestrichen. Die Fähren zwischen Deutschland und Dänemark wurden ebenfalls eingestellt und sollten ihren Betrieb erst am Samstagmorgen wieder aufnehmen.

Der starke Wind aus östlicher Richtung sorgte auch in Schweden und Norwegen für Einschränkungen. Im Süden Schweden mussten mehrere Zugstrecken wegen Überschwemmungen gesperrt werden.