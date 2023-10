Polizei-Video: Festnahme in Spanien nach Terror-Anschlag in Brüssel

Von Euronews mit AFP

Im Süden von Spanien - bei Malaga - ist ein Mann in Zusammenhang mit dem Anschlag gegen Schweden in Brüssel festgenommen worden.

In Spanien ist ein Mann in Zusammenhang mit dem Terroranschlag gegen zwei Schweden in Brüssel festgenommen worden. Die spanische Polizei veröffentlichte ein Video der Festnahme in der südspanischen Stadt Benhavis in der Region Malaga. Der Verdächtige wurde wegen des Handels mit Waffen und Drogen gesucht.

Zwei schwedische Fußballfans waren in Brüssel erschossen worden

In welcher Beziehung der Festgenommene zu dem Attentäter in Belgien steht, der am 16. Oktober zwei Fußballfans aus Schweden erschossen hat, war zunächst nicht klar. Die beiden Getöteten waren etwa 60 und etwa 70 Jahre alt. Sie trugen Trikots der schwedischen Nationalmannschaft, denn sie waren zum Länderspiel Belgien gegen Schweden nach Brüssel gereist.

Der Anschlag stand offenbar in Zusammenhang mit den Koran-Verbrennungen in Schweden.

Ein weiterer etwa 70jähriger Schwede wurde bei dem Attentat mit einer automatischen Waffe verletzt.

Der mutmaßliche Terrorist war nach der Festnahme in Brüssel im Krankenhaus gestorben.