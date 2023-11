Nahostkrieg: Töten, Chaos und Katastrophen im Gazastreifen

Von Euronews

Diese Witness-Folge kommt aus dem Gazastreifen: erschütternde Berichte über Tod, Zerstörung und Verzweiflung von Menschen, die in dem belagerten Gebiet leben.

Als Vergeltung für den Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober bombardiert Israel weiterhin Tag und Nacht den Gazastreifen.

Mitte November gibt die Gesundheitsbehörde des Gazastreifens an, dass mehr als 13.000 Menschen getötet wurden, darunter 5.600 Kinder.

Krankenwagen und Zivilisten versuchen, Menschen aus den Trümmern zu retten. Eine Szene, die sich täglich wiederholt.

Bewohner des Gazastreifens wühlen sich durch die Trümmer dieses zerstörten Gebäudes. Sie tragen Verletzte und Tote heraus.

"Wir dachten, wir wären die Einzigen, die getroffen wurden, aber als wir aus dem Haus kamen, sahen wir Leichen auf dem Boden, die mehr als 40 Meter vom Haus der Familie Al-Ghoul entfernt waren", sagt Abu Ibrahim, ein Bewohner des Flüchtlingslagers Al-Shati im Norden des Gazastreifens.

"Es waren etwa sieben Mädchen, und einige Leichen und Körperteile lagen auf dem Dach eines öffentlichen Marktes. Später hat ein Feuer, das durch den Luftangriff ausgelöst wurde, die Leichen in Brand gesetzt."

Abu Ibrahim, ein Bewohner des Flüchtlingslagers Al-Shati im Norden des Gazastreifens euronews

Krankenhäuser im Gazastreifen am Rande ihrer Kapazitäten

Bis tief in die Nacht werden Verletzte aus dem Gazastreifen in die Krankenhäuser gebracht. Ärzte und Krankenschwestern versuchen verzweifelt, verletzte Kinder und Erwachsene zu retten.

Wenige Tage vor Beginn der israelischen Bodenoffensive am 27. Oktober werfen israelische Flugzeuge Millionen von Flugblättern über Gaza-Stadt ab, in denen die Bewohner aufgefordert werden, in den Süden zu fliehen.

Nach dem Einmarsch in den Gazastreifen begannen die israelischen Truppen langsam und systematisch, Gaza-Stadt einzukesseln.

"Die Gesundheitssituation im Gazastreifen ist zusammengebrochen, sie ist unbeschreiblich." Dr. Ahmad Moghrabi Leiter der plastischen Chirurgie, Nasser-Krankenhaus

Nach Angaben der Vereinten Nationen mussten mehr als die Hälfte der Krankenhäuser im Gazastreifen schließen, nachdem Israel den Krieg erklärt hatte und seine Zivilisten von der Hamas ermordet oder als Geiseln genommen wurden.

Die israelische Blockade des Gazastreifens hat dazu geführt, dass lebenswichtige Medikamente und Treibstoff für Generatoren schnell zur Neige gehen. In den wenigen noch funktionierenden Krankenhäusern sind Krankenschwestern und Ärzte überlastet.

"Die Gesundheitssituation im Gazastreifen ist zusammengebrochen, sie ist unbeschreiblich. Die meisten Krankenhäuser sind außer Betrieb oder arbeiten überhaupt nicht", sagt Dr. Ahmad Moghrabi, Leiter der plastischen Chirurgie am Nasser-Krankenhaus.

Dr. Ahmad Moghrabi, Leiter der plastischen Chirurgie am Nasser-Krankenhaus euronews

Dr. Moghrabi ist Leiter der Abteilung für plastische Chirurgie am Nasser-Krankenhaus in Khan Younis. Zu seinen Mitarbeitern gehören auch Ärzte der internationalen Nichtregierungsorganisation "Ärzte ohne Grenzen".

Der Mangel an medizinischer Versorgung stellt die Ärzte vor unmögliche Entscheidungen. Sie müssen entscheiden, wen sie behandeln und im Grunde, wer leben darf.

Das Personal des Nasser-Krankenhauses verwendet Essig und Shampoo, um Wunden zu desinfizieren. Manche Operationen werden sogar ohne Narkose durchgeführt.

"Wir nehmen Verletzte auf, die nicht dringend operiert werden müssen, aber wir haben keinen Platz in den Krankenhausbetten, also legen wir sie in die Flure und auf die Balkone, bis sie an der Reihe sind, operiert zu werden. Dringende Fälle versuchen wir so schnell wie möglich zu behandeln, aber manchmal ist es zu spät", sagte Dr. Moghrabi gegenüber Euronews.

In den wenigen Krankenhäusern in Gaza, die noch in Betrieb sind, sind die Krankenschwestern und Ärzte überfordert euronews

Eine gefährliche Entscheidung: Fliehen oder bleiben?

Jeden Tag gibt die israelische Armee eine Straße für einige Stunden frei, damit Zivilisten in den Süden fliehen können.

Doch für die Familie Al-Nimnim war die Straße nicht sicher. Ein israelischer Luftangriff traf den Lastwagen, in dem sie unterwegs waren, und tötete 36 Familienmitglieder. Nur drei überlebten. Die Überlebenden werden im al-Aqsa-Krankenhaus in einem Zelt behandelt, das die Internationale Hilfsorganisation der Europäischen Union zur Verfügung gestellt hat.

"Was haben meine Kinder getan, dass sie zerfetzt wurden? Ich fand sechs von ihnen unversehrt, die anderen als Körperteile in einem Plastiksack", sagte Nabeel al-Nimnim, ein Bewohner des nördlichen Gazastreifens und Überlebender eines israelischen Angriffs.

Da fast die Hälfte des Gazastreifens beschädigt oder zerstört ist, hatten viele keine andere Wahl, als in den Süden zu fliehen.

Andere hielten die Evakuierungsroute für zu gefährlich. Einige entschieden sich, ihre Häuser nicht zu verlassen. 81 Prozent der Bewohner des Gazastreifens sind Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen, die während der Kriege mit Israel vertrieben wurden.

"Wohin sollen wir gehen?", fragte Abu Ibrahim, ein Bewohner des Flüchtlingslagers al-Shati im Norden des Gazastreifens. "Wir verlassen unsere Häuser nicht. Ich werde nicht gehen, selbst wenn es meinen Tod bedeutet. Das ist mein Zuhause und ich werde es nicht aufgeben."

Bis Mitte November war nach israelischen Angaben die große Mehrheit der eine Million Palästinenser, die im Norden des Gazastreifens leben, sicher in den Süden geflohen. Die meisten waren gezwungen, zu Fuß zu gehen, mit dem Wenigen, was sie tragen konnten, auf dem Rücken.

Die meisten Bewohner des Gazastreifens waren gezwungen, zu Fuß zu fliehen und das Wenige, was sie tragen konnten, auf dem Rücken zu tragen. euronews

Auch in den sogenannten Sicherheitszonen sind Zivilisten nicht sicher. Bei einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Maghazi am 5. November wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mindestens 45 Menschen getötet.

Das Lager Maghazi liegt in dem Gebiet, in dem das israelische Militär die palästinensische Zivilbevölkerung aufgefordert hatte, Zuflucht zu suchen. Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, man prüfe, ob israelische Streitkräfte in dem Gebiet operierten.

Hilfsgüter und lebensnotwendige Güter bleiben knapp

Im Süden des Gazastreifens, der von immer neuen Flüchtlingen aus dem Norden überschwemmt wird, ist die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern wie Brot, Treibstoff und Wasser knapp. Jeden Tag stehen die Menschen stundenlang Schlange, um das Wenige zu ergattern, das sie bekommen können.

"Wir haben in Würde in unseren Häusern gelebt. Aber seit wir vertrieben wurden, sind wir gedemütigt", ruft eine vertriebene Palästinenserin im Süden des Gazastreifens.

"Gebt uns Brot und repariert die Abwassersysteme in den Schulen. Es besteht die Gefahr, dass wir uns anstecken und das Coronavirus unsere Kinder befällt. Habt Mitleid mit uns!"

Eine vertriebene Palästinenserin im Süden des Gazastreifens bittet um Nahrungsmittel und bessere sanitäre Einrichtungen euronews

Flüchtlinge aus dem Norden des Gazastreifens haben weiter südlich ein neues Flüchtlingslager errichtet. Die Zelte bieten kaum Schutz vor dem Wetter und das Lager verfügt über keinerlei Grundversorgung - nicht einmal über Toiletten.

Nur spärlich gelangen Hilfsgüter in den Gazastreifen. Jeder Lastwagen kann nur einen kleinen Teil der benötigten Hilfsgüter transportieren. Auf der Gaza-Seite des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten schauen Hunderte von Menschen ängstlich auf die aushängenden Fahrpläne und warten auf ihre Chance, das Land zu verlassen.

Flüchtlinge aus dem Norden des Gazastreifens haben weiter südlich neue Flüchtlingslager errichtet, aber die Zelte bieten kaum Schutz vor den Elementen euronews

Eine begrenzte Anzahl von Ausländern durfte den Gazastreifen verlassen. Viele harren aus und warten. Eine von ihnen ist die Deutsche Katya Miess, die eine Woche vor Kriegsbeginn einreiste, um ihren palästinensischen Mann zu besuchen.

"Die Menschen leiden, sie weinen. Die Menschen haben Angst. Jeden Tag, den ganzen Tag gibt es Bomben und Raketen", sagte sie Euronews.

"Die Menschen wissen nicht, wohin sie gehen sollen. Wir fühlen uns von unserem eigenen Land im Stich gelassen. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Jeden Tag haben die Menschen Angst um ihr Leben. Das ist nicht normal."

Deutsche Katya Miess, die eine Woche vor Kriegsbeginn einreiste, um ihren palästinensischen Mann zu besuchen euronews

Da das Gesundheitssystem im Gazastreifen zusammengebrochen ist, fuhren Krankenwagen mit verletzten Palästinensern nach Ägypten, solange die Grenze offen war.

Über die Grenze kann jedoch kein Treibstoff nach Gaza eingeführt werden. Der Mangel an dieser lebenswichtigen Versorgung hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser nicht einmal mehr die Grundversorgung sicherstellen können, was viele Menschen, darunter auch Frühgeborene, in Gefahr bringt.

"Wenn die Situation so weitergeht, werden wir in wenigen Tagen nicht mehr in der Lage sein, weiterzumachen, und wir werden Zeugen von Massakern und Verbrechen werden, die es in der Geschichte noch nie gegeben hat", sagte Dr. Ahmad Moghrabi.

Am 15. November übernahm die israelische Armee die Kontrolle über das größte Krankenhaus im Gazastreifen, Al-Shifa, und behauptete, Hamas-Kämpfer würden es als Hauptstützpunkt nutzen.

Zum Zeitpunkt dieser Reportage war keine Kommandozentrale der Hamas gefunden worden.