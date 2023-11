F-16-Kampfjets für die Ukraine: Piloten werden in Rumänien ausgebildet

Von Euronews mit AFP, EBU

✈️ Auf der Fetesti Airbase in Rumänien werden Piloten aus der Ukraine an F-16-Kampfjets ausgebildet.

WERBUNG

In Rumänien ist ein Trainingszentrum feierlich eröffnet worden, an dem Piloten aus der Ukraine an F-16-Kampfjets ausgebildet werden. Neben der Fetesti Airbase sollen die ukrainischen Militärs auch in den USA und in Dänemark den Umgang mit den NATO-Fliegern lernen.

Ukraine wartet schon lange auf F-16-Kampfjets

Und auch rumänische Piloten können dort das Fliegen mit den F-16-Kampfflugzeugen trainieren. Bisher waren die Militärs der ehemaligen Ost-Staaten im Fliegen ex-sowjetischer Kampfjets erprobt.

Orlando Martubs vom F-16-Hersteller Lockheed Martin erklärt: "Ob Ukraine oder andere Länder, dies wird ein Ort sein, an den sie kommen und sich einklinken können und dann effektiv geschult werden, damit sie zurückkehren können."

Zur Verstärkung ihrer Luftverteidigungskapazitäten gegen Russland hatte Kiew schon im vergangenen Jahr F-16-Kampfflugzeuge angefordert.

Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren erklärte in Rumänien, sie hoffe, dass die Ausbildung der ukrainischen Piloten so bald wie möglich beginnt. Die Niederland und Dänemark stellen Kiew F-16-Kampfjets zur Verfügung.