500.000 neue Soldaten: Mobilisierung in der Ukraine ist heikel

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht während seiner Jahresend-Pressekonferenz in Kiew, Ukraine am Dienstag, den 19. Dezember 2023.

Die ukrainische Armee hat bis zu 500.000 neue Soldaten angefordert. Selenskyj sagt jedoch, die Mobilisierung sei für die Ukraine eine heikle Frage. Die Hilfe an Kiew wird zum Teil blockiert. In den USA sind es die Republikaner, in Europa Ungarn.