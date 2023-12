Osten der Ukraine: russische Truppen machen Awdijiwka dem Erdboden gleich

Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Der Winter bremst den Krieg. - Copyright Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Der Winter bremst den Krieg. - Copyright Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Von euronews

Jedes Gebäude in der Stadt nahe Donezk sei beschädigt oder gar zerstört, so heißt es in einem Bericht. Unterdessen lässt der Winter den Krieg weiter ins Stocken geraten.